裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

國防部疑爆採購弊案，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄說，只要有代理商能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經查屬實就能進口。國民黨立委馬文君表示，據她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，甚至有後續將近9億元的開口合約。

福麥國際室內裝修公司得標國防部RDX 5.9億元標案，被質疑該公司不具專業度，甚至有國安疑慮。

馬文君說，關於室內裝修公司竟取得國防部5億多元炸藥標案一事，顧立雄說該廠商「有代理能力可以投標」，又說是因為國內「沒有產能」，這是錯誤的。國軍使用的RDX過去都由軍備局自己生產，這回因為製彈量增加，產能不足才首次外購，而據她接到的爆料，疑似是有中間人介紹，要從印度採購。

馬文君表示，問題來了，首次外購也應該要根據採購法規，但國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章。第一，沒有爆藥許可；第二，沒有處置能力；第三，非軍品本業；第四，資本額不足標案10分之1；第五，首次投標。光是這五項，在正常情況下，這家公司根本不可能拿到這個標案，更離譜的是，這個標案竟然還有附加條件，後續將近9億元的開口合約。

馬文君指出，這代表這根本是國防部為這家公司量身打造，讓他取得獨家承接國防部RDX標案的資格，且不是5億多，是將近15億元。不用懷疑，這就是超思第二，從巴西進口雞蛋的翻版，有藏鏡人躲在這家裝修公司的背後，搭上了印度的路子，再跟國防部內負責採購的人，聯手打通所有關節。「顧部長，這些，你都不知道嗎？你還要再自欺欺人嗎？」