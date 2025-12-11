崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟 合作助國軍在職進修

崑山科技大學今天與陸軍砲兵訓練指揮部在湯山營區簽署「策略聯盟意向書（MOU）」。校長李天祥、指揮官李韋德少將代表簽署，雙方跨領域教育合作，推動營區在職進修與專業培育，要為國軍人才發展注入新動能，感謝立委王定宇居中協調促成。

校方表示，因應學生來源多元及國軍募兵需求，崑山科大教學資源將充分提供官士兵進修，協助學生了解軍中職涯發展，雙向互利。學校將於營區設立教學點，共同推動「營區在職專班－資訊管理研究所碩士在職專班」，使軍方人員能在本務訓練外，具備更完整的資訊、管理與科技應用能力。

崑山科大指出，資訊工程系教授吳永基另應軍方需求，進行「無人機師資培訓專題報告」，展示學校在科技應用領域能量。軍方有相關需求，校方可進入營區提供進一步師資培訓服務。