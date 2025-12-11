快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟 合作助國軍在職進修

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟，合作助國軍在職進修。圖／校方提供
崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟，合作助國軍在職進修。圖／校方提供

崑山科技大學今天與陸軍砲兵訓練指揮部在湯山營區簽署「策略聯盟意向書（MOU）」。校長李天祥、指揮官李韋德少將代表簽署，雙方跨領域教育合作，推動營區在職進修與專業培育，要為國軍人才發展注入新動能，感謝立委王定宇居中協調促成。

校方表示，因應學生來源多元及國軍募兵需求，崑山科大教學資源將充分提供官士兵進修，協助學生了解軍中職涯發展，雙向互利。學校將於營區設立教學點，共同推動「營區在職專班－資訊管理研究所碩士在職專班」，使軍方人員能在本務訓練外，具備更完整的資訊、管理與科技應用能力。

崑山科大指出，資訊工程系教授吳永基另應軍方需求，進行「無人機師資培訓專題報告」，展示學校在科技應用領域能量。軍方有相關需求，校方可進入營區提供進一步師資培訓服務。

校長李天祥表示，過去與陸軍第54工兵群及陸軍航空基地勤務廠簽署策略聯盟，此次與砲兵指揮部攜手，是深化產官學合作重要一步。他指出，面對快速變化的科技環境與資訊戰挑戰，國軍在訓練本務之餘，更需具備資訊管理、資安與資料分析等核心能力。「資訊管理碩士在職專班」即以彈性、務實且貼合軍中節奏為核心精神，協助官兵無縫進修、強化資訊韌性，也提升未來職涯競爭力。

崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟，合作助國軍在職進修。圖／校方提供
崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟，合作助國軍在職進修。圖／校方提供
崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟，合作助國軍在職進修。圖／校方提供
崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟，合作助國軍在職進修。圖／校方提供
崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟，合作助國軍在職進修。圖／校方提供
崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟，合作助國軍在職進修。圖／校方提供
崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟，合作助國軍在職進修。圖／校方提供
崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟，合作助國軍在職進修。圖／校方提供

陸軍 國軍 職涯發展

延伸閱讀

展開全軍清查！馬防部爆官兵集體涉詐團案 陸軍官員回應

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

陸軍黃埔營區役男墜樓送醫 軍方：落實防險

營區改建少將向中工索賄 辯只花掉600萬...2000萬當金紙燒2天

相關新聞

福麥公司「1樓經營旅店」 員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好

國防部招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商被爆料是1家位於台南、登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑「是小吃店進口快篩...

縣市長、涉國安人員等陸探親奔喪 內政部擬限縮改三親等內

內政部預告「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，內容包括政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全...

裝修公司得標「炸藥採購」惹議 國防部：符國際貿易代理資格

國防部炫風炸藥採購案得標者為「福麥國際室內裝修公司」，引發在野質疑。國防部說明，國內廠商沒有生產火藥原物料的能力，因此招...

共軍遠海長航後今再發動「聯合戰備警巡」 27共機擾台

共軍昨日發動共機「遠海長航」後，今天進一步發動大批機艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。這是共軍在一周內第二...

別用颱風假邏輯幻想戰爭！一張圖曝全島皆前線 專家：台灣不是烏克蘭

臉書軍事社群「世界特種部隊與軍武資料庫」昨(10)日則發文強調，台灣的地理條件與烏克蘭完全不同，「今日烏克蘭不會是明日台灣」，一旦爆發戰事，全台恐無任何後方可供緩衝。

崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟 合作助國軍在職進修

崑山科技大學今天與陸軍砲兵訓練指揮部在湯山營區簽署「策略聯盟意向書（MOU）」。校長李天祥、指揮官李韋德少將代表簽署，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。