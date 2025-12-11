快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

福麥得標國防部5.9億標案 凌濤批顧立雄「避重就輕」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤。本報資料照片
國民黨桃園市議員凌濤。本報資料照片

福麥公司得標國防部5.9億元採購案爭議，國防部長顧立雄稱只要有代理商有資格，就能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，經國防部查證屬實，就可以代理進口；國民黨桃園市議員凌濤批評顧的說法避重就輕，籲政風單位啟動調查。

凌濤表示，福麥國際室內裝修公司承攬5.9億旋風飛彈，不僅國防部官方聲明證實僅有一家投標，也以經濟部工商登記具「國際貿易」及「化學原料批發」為由護航；按顧立雄的說法，只要能提出「國際貿易代理商資格」就可以進行原物料採購，但以經濟部資料顯示，符合資格廠商高達35萬家，其中也有高比例符合「化學原料批發」資格，大家通通可以得標5.9億的軍火原料嗎？

凌濤質疑標案是量身打造，指顧立雄及國防部採購室主任避重就輕，認為政風單位應啟動調查。

凌濤表示，如果顧立雄說台灣沒有RDX炸藥原料，所以要找廠商進口，那更是笑掉國人大牙，「如何打造台灣之盾，賴清德現在什麼都說不清楚」。

凌濤也說，福麥國際室內裝修公司的登記地址還有其他公司，包括福麥建設開發有限公司與前身為入船之町精品旅館的天麗行館，前後負責人分別是李淑玲與李文慶，為何從裝修業跨足軍工原料產業？背後有無涉及大型集團指揮，都有待釐清。

國防部 凌濤 顧立雄

延伸閱讀

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

五角大廈簡報揭無力保台 顧立雄：印太和平穩定是美核心利益

谷立言指和平與嚇阻共存 顧立雄：與國防部立場一致

裝修公司得標5.9億炸彈採購 顧立雄：確認輸出許可就可履約

相關新聞

福麥公司「1樓經營旅店」 員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好

國防部招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商被爆料是1家位於台南、登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑「是小吃店進口快篩...

縣市長、涉國安人員等陸探親奔喪 內政部擬限縮改三親等內

內政部預告「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，內容包括政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全...

裝修公司得標「炸藥採購」惹議 國防部：符國際貿易代理資格

國防部炫風炸藥採購案得標者為「福麥國際室內裝修公司」，引發在野質疑。國防部說明，國內廠商沒有生產火藥原物料的能力，因此招...

共軍遠海長航後今再發動「聯合戰備警巡」 27共機擾台

共軍昨日發動共機「遠海長航」後，今天進一步發動大批機艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。這是共軍在一周內第二...

別用颱風假邏輯幻想戰爭！一張圖曝全島皆前線 專家：台灣不是烏克蘭

臉書軍事社群「世界特種部隊與軍武資料庫」昨(10)日則發文強調，台灣的地理條件與烏克蘭完全不同，「今日烏克蘭不會是明日台灣」，一旦爆發戰事，全台恐無任何後方可供緩衝。

崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟 合作助國軍在職進修

崑山科技大學今天與陸軍砲兵訓練指揮部在湯山營區簽署「策略聯盟意向書（MOU）」。校長李天祥、指揮官李韋德少將代表簽署，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。