快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

聽新聞
0:00 / 0:00

裝修公司得標「炸藥採購」惹議 國防部：符國際貿易代理資格

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國防部採購室主任趙亞平。記者黃婉婷／攝影
國防部採購室主任趙亞平。記者黃婉婷／攝影

國防部炫風炸藥採購案得標者為「福麥國際室內裝修公司」，引發在野質疑。國防部說明，國內廠商沒有生產火藥原物料的能力，因此招標文件設下「國際貿易」的資格條件，福麥公司是經濟部設立合格證明有16項營業項目，其中包括國際貿易代理，符合資格。

國防部決標金額5.9億餘元的「RDX海掃更」火藥原物料標案，得標廠商竟是「福麥國際室內裝修公司」。國民黨立委王鴻薇昨質疑，這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？國民黨桃園市議員凌濤今批評，福麥公司在賴總統台南市長任內，還曾得標公園設施及路燈養護，跨行跨很大，如今順利得標炸藥採購案，難道是量身打造？

行政院發言人李慧芝指出，稍早國防部長顧立雄已回應，這是不涉自製產能的原物料採購，國防部會做好相關許可證明的查驗，查驗最後交貨原廠的來源證明。

國防部採購室主任趙亞平補充，國防部是要採購火藥原物料，經調查，國內廠商沒有生產能力，因此開放具國際貿易能代理進口的廠商，因此招標文件就已設下「國際貿易」的資格條件。

至於外界質疑福麥公司是裝修公司，與炸藥無關，趙亞平說，福麥公司是經經濟部設立合格證明，有16項營業項目，包含化學原料批發、國際貿易代理，不僅是室內裝修，符合「國際貿易代理」資格。

此外，紐約時報社論引述美國戰爭部「優勢簡報」指出，且解放軍現擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前就摧毀，國民黨團質疑民進黨政府武器買心酸，並質問當美軍援助高度不確定時，政府有何備案？

李慧芝說，有注意到這則報導，但不確定美國官方簡報實質內容；兵推是要發現問題，而不是要斷論勝負。

她提到，美國近日公布的「國家安全戰略報告」清楚指出，台灣位處地緣戰略和全球航運關鍵位置，對美國經濟有重大影響，另指出美國維持軍事優勢嚇阻台海衝突是首要任務，會打造在第一島鏈上能遏止戰爭的軍隊，呼籲第一島鏈盟友和夥伴投入更多資源集體防衛。

對於威權企圖，李慧芝說，和平靠實力，持續強化防衛能力才最必要的工作，以實力作為後盾，才能真正得到和平；她也呼籲，期待立法院能儘速審議1.25兆國防特別條例。

國防部 美國 國民黨

延伸閱讀

不執行財劃法未說死 政院：卓揆將做最後決定 不會違法違憲

稱卓揆「另有要公」缺席院會 政院證實喉嚨沙啞不宜說話

不只炸藥標案 凌濤：賴總統台南市長任內 福麥得標公園設施及路燈養護

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

相關新聞

福麥公司「1樓經營旅店」 員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好

國防部招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商被爆料是1家位於台南、登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑「是小吃店進口快篩...

縣市長、涉國安人員等陸探親奔喪 內政部擬限縮改三親等內

內政部預告「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，內容包括政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全...

裝修公司得標「炸藥採購」惹議 國防部：符國際貿易代理資格

國防部炫風炸藥採購案得標者為「福麥國際室內裝修公司」，引發在野質疑。國防部說明，國內廠商沒有生產火藥原物料的能力，因此招...

共軍遠海長航後今再發動「聯合戰備警巡」 27共機擾台

共軍昨日發動共機「遠海長航」後，今天進一步發動大批機艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。這是共軍在一周內第二...

別用颱風假邏輯幻想戰爭！一張圖曝全島皆前線 專家：台灣不是烏克蘭

臉書軍事社群「世界特種部隊與軍武資料庫」昨(10)日則發文強調，台灣的地理條件與烏克蘭完全不同，「今日烏克蘭不會是明日台灣」，一旦爆發戰事，全台恐無任何後方可供緩衝。

崑山科大砲兵訓練指揮部策略聯盟 合作助國軍在職進修

崑山科技大學今天與陸軍砲兵訓練指揮部在湯山營區簽署「策略聯盟意向書（MOU）」。校長李天祥、指揮官李韋德少將代表簽署，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。