裝修公司得標「炸藥採購」惹議 國防部：符國際貿易代理資格

國防部炫風炸藥採購案得標者為「福麥國際室內裝修公司」，引發在野質疑。國防部說明，國內廠商沒有生產火藥原物料的能力，因此招標文件設下「國際貿易」的資格條件，福麥公司是經濟部設立合格證明有16項營業項目，其中包括國際貿易代理，符合資格。

國防部決標金額5.9億餘元的「RDX海掃更」火藥原物料標案，得標廠商竟是「福麥國際室內裝修公司」。國民黨立委王鴻薇昨質疑，這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？國民黨桃園市議員凌濤今批評，福麥公司在賴總統台南市長任內，還曾得標公園設施及路燈養護，跨行跨很大，如今順利得標炸藥採購案，難道是量身打造？

行政院發言人李慧芝指出，稍早國防部長顧立雄已回應，這是不涉自製產能的原物料採購，國防部會做好相關許可證明的查驗，查驗最後交貨原廠的來源證明。

國防部採購室主任趙亞平補充，國防部是要採購火藥原物料，經調查，國內廠商沒有生產能力，因此開放具國際貿易能代理進口的廠商，因此招標文件就已設下「國際貿易」的資格條件。

至於外界質疑福麥公司是裝修公司，與炸藥無關，趙亞平說，福麥公司是經經濟部設立合格證明，有16項營業項目，包含化學原料批發、國際貿易代理，不僅是室內裝修，符合「國際貿易代理」資格。

此外，紐約時報社論引述美國戰爭部「優勢簡報」指出，且解放軍現擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前就摧毀，國民黨團質疑民進黨政府武器買心酸，並質問當美軍援助高度不確定時，政府有何備案？

李慧芝說，有注意到這則報導，但不確定美國官方簡報實質內容；兵推是要發現問題，而不是要斷論勝負。

她提到，美國近日公布的「國家安全戰略報告」清楚指出，台灣位處地緣戰略和全球航運關鍵位置，對美國經濟有重大影響，另指出美國維持軍事優勢嚇阻台海衝突是首要任務，會打造在第一島鏈上能遏止戰爭的軍隊，呼籲第一島鏈盟友和夥伴投入更多資源集體防衛。

對於威權企圖，李慧芝說，和平靠實力，持續強化防衛能力才最必要的工作，以實力作為後盾，才能真正得到和平；她也呼籲，期待立法院能儘速審議1.25兆國防特別條例。