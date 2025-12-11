別用颱風假邏輯幻想戰爭！一張圖曝全島皆前線 專家：台灣不是烏克蘭

台北市議員苗博雅日前稱台灣「戰時仍可能維持正常上班上學」引發熱議，不少網友引用烏克蘭戰爭時的街景照片，指基輔市民在戰事期間仍能搭地鐵、喝咖啡，認為台灣社會應也能保持「生活如常」的韌性。不過，軍事臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」昨(10)日則發文強調，台灣的地理條件與烏克蘭完全不同，「今日烏克蘭不會是明日台灣」，一旦爆發戰事，全台恐無任何後方可供緩衝。

該文附上將烏克蘭同比例地圖疊合至台灣及中國大陸的後方距離，指出關鍵差異，表示目前俄烏戰場打得最慘烈的「頓巴斯＋扎波羅熱南部戰區」，實際交戰面積已超過兩個台灣本島的大小（約7-9萬平方公里 vs 3.6萬平方公里）。

而基輔距離前線約450至500公里，仍具備完整的戰略縱深。作為西方援助樞紐、相對安全的利沃夫（Lviv），距離前線更超過1000公里，相當於中國桂林市的位置。

相較之下，台灣本島最大南北距離僅394公里，一旦開戰，並沒有任何城市擁有像基輔、利沃夫這種「450公里以上的安全距離」，意即戰爭時「全島皆是前線」。若用2022年俄軍進攻基輔的距離疊合到台海，一旦解放軍登陸桃園，僅需30分鐘車程就能抵達台北政經中樞，台灣根本不存在類似烏克蘭的「分區安全」。

文章進一步指出，不少人引用「金馬時期本島生活如常」作為推論，明顯忽略了時空背景與科技落差的巨大誤區。分析指昔日1950至70年代，國軍仍掌握台灣海峽的海空優勢，戰場被嚴格限縮在金門、馬祖等離島；此外當時還有《中華民國與美利堅合眾國間共同防禦條約》（Sino-American Mutual Defense Treaty）來保障台灣的安全。

今日（指2027年後的兩岸潛在衝突），隨著解放軍現代化，未來的台海戰爭雖仍以爭奪制空、制海權為核心，但形式不再是雙方戰機在海峽上空的單純狗鬥（Dogfight），而是針對敵方軍事設施與關鍵民生設施的「源頭打擊」。

文章指出，烏克蘭戰時的基礎設施之所以沒有被完全摧毀，很大一部分的原因是，俄軍（尤其在開戰前兩年）因為缺乏足夠的長程精準飛彈來執行「系統性毀滅」。但台灣不能假設解放軍會像俄軍一樣「彈藥不足」，面對解放軍龐大的武器庫存與無人機的產能，台灣面臨的是可預期的極高密度「飽和攻擊」。

文章強調，當輿論熱議「上不上班、能不能領薪水」時，都忽略了「物理現實大於意志」，由於戰時大規模停水、停電機率極高，在基礎運作崩潰後，姑且不論戰火對周邊民宅可能造成的附帶損傷（Collateral Damage），因為現代人的工作高度依賴水電網，一旦開戰，台灣極可能面臨全島性、長時間的停水停電。包括伺服器停擺，金融、科技、行政作業全斷、工廠冷卻系統失效，辦公大樓屆時就連基本的衛生廁所都無法使用。

文章指出，在此脈絡下，民眾若仍在憂心「老闆如果不給戰時上班的薪水怎麼辦？」，即會顯得十分蒼白無力，認為台灣不該用「颱風假」的邏輯來幻想戰爭，粉飾太平地告訴民眾「戰時也可以拚經濟」。

該粉專因此建議，台灣應從「維持日常」轉向「分散式韌性」。將戰前的重點擺放在「當集中式電網崩潰、自來水管線中斷時，我們如何生存？」，誠實地面對島嶼戰爭的特殊情況，唯有承認台灣島「全島皆前線」的戰略劣勢，才能據此規劃出真正能運作的戰時生存機制，對於政府而言，才是對台灣社會最大的負責。

該文認為要做到「分散式韌性」，必須要想辦法「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」，意即將資源分散到全台數萬個社區與大樓內。可分作三大資源去討論實際戰時所需：

一、電力：家家戶戶或社區屋頂，需裝設太陽能板與儲能電池（微電網）。

二、水源：大樓設置雨水回收過濾系統、戰備水塔或深水井。

三、通訊：建立不依賴基地台的點對點通訊網（Mesh Network）。

在戰略意義上，該文認為，當敵人可用飛彈炸毀一座發電廠，但不可能浪費十萬枚飛彈去炸全台十萬個「有電有水」的社區。在分散資源後，一旦中央系統在戰時崩潰，這些小單元仍能各自運作，社會秩序就不會混亂，才能支撐台灣島撐過最黑暗的戰爭時刻。