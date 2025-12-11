裝修公司接國防部炸藥標案 徐巧芯疑國安疑慮：是否有許可證

「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部RDX海掃更炸藥採購案。國民黨團副書記長徐巧芯今質疑，RDX具危險性，管制條件嚴苛，不屬於一般進口程序，非一般貿易商有資格進口。她更出示福麥國際得標單，表示上頭寫著原產地國別為中華民國，但軍備局轄下工廠不可能協助生產，必是走國際貿易，福麥是否有許可證。

福麥國際室內裝修公司得標國防部RDX 5.9億元標案，國防部長顧立雄今說，只要有代理商能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經查屬實就能進口。

國民黨團今舉行「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會。徐巧芯質疑，福麥國際是否為「高登2.0」？RDX hexogen是C4塑膠炸藥的主要成分，是法規定義的爆裂物或組成零件，而在台灣RDX是非常嚴格的管制品，爆炸威力是TNT的1.5倍，是軍用炸藥；RDX具化學危險性，也是有毒物質，長期接觸可能會損害神經系統，亦即環保署會將其列為會汙染土壤或是地下水的監測項目。RDX管制條件非常嚴苛，絕不屬於一般的進口程序，不是一般貿易商就有資格進口。

徐巧芯說明，要進口需具備以下身分，例如軍方機構，比如軍備局及旗下的兵工廠202、205廠，為生產彈藥，有權利進口；再來是特許廠商，必須持有「事業用爆炸物管理條例」裡的相關輸入許可證，通常要是專業軍火代理商或化工大廠，絕非一家建築設計公司。

徐巧芯接著出示福麥國際的得標單，原產地國別為中華民國，意思是若在中華民國生產，必須是軍備局轄下如205廠，不可能是205廠幫福麥製造炸藥成分，所以一定要走國際貿易。她質疑福麥是否有許可證，在去年8月9日時，該公司所登記的營業項目連貿易都沒有，僅建築批發、建材零售、電器批發零售、室內裝潢、住宅大樓開發租售、投資興建公共建設、不動產買賣、不動產租賃跟室內裝修，網上也可查到該公司的室內裝修記錄。

徐巧芯指出，但到了去年12月30日，福麥國際營業項目突然新增國際貿易、五金批發、電子材料、化學材料批發業跟機械批發業，一年後就以0.212億的資本標下5.9億的RDX案。國防部並未說明是否有許可證，只有說若按照期程沒有提供的話，就不能再繼續這個標案。

徐巧芯質疑，專業度上，室內裝潢公司是否能處理危險管制品？國安疑慮上，相關原料由一家室內設計公司來處理，是否安全？中間過程是否可靠？特許資格哪裡來的，是否真的具備處理火炸藥的相關資格？又或是借殼上市投標？這都應該要釐清，絕非國防部聲稱有國際貿易的公司申請項目就可以許可。