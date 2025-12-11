快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

炸藥標案藍轟台南幫無所不能？綠：不要把「火藥」當「炸彈」

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄／台南即時報導
福麥公司登記在台南中西區和真街，1樓經營旅館，樓上則為辦公室。記者萬于甄／攝影
福麥公司登記在台南中西區和真街，1樓經營旅館，樓上則為辦公室。記者萬于甄／攝影

國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案，得標廠商是一家以室內裝修、衛浴工程起家的「福麥國際室內裝修公司」，國民黨台南市議員蔡宗豪批，福麥公司上一次承攬政府案件，正是在2013年賴清德市長任內，由台南市府核准得標公園拉筋台、遊具遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護等案。如今同一家公司10年後再度承接國防部軍火採購，所有疑點都需要釐清。

民進黨團總召周嘉韋表示，國民黨不要看到黑影就開槍，誤把「火藥」當「炸彈」，採購火藥原物料，為國內無產能項目，所以訂定投標廠商營業項目須具「國際貿易業」資格，而且2次開標僅該廠商投標，經審亦具備資格，將要求廠商依約限期繳交「輸出許可證明」，其實國防部已經做好完整的程序與要求。

蔡宗豪批，外界發現該公司營業項目繁雜，從室內裝修、衛浴修繕到國際貿易無所不包，卻能承攬高度敏感的軍用火藥採購，引起質疑。福麥公司2013年曾在賴清德市長任內承接台南市府工程，如今又搖身一變成為國防部5.9億軍火採購案的唯一投標廠商。外界難道不會懷疑，當年在台南承接工程的「台南親友團」，如今是否也跟著賴清德總統一路高升中央，連軍火炸藥標案都能接得下去？

蔡宗豪說，這樣的巧合實在太過「剛好」。台南做公園拉筋台、遮陽網，如今卻能接1.1D 等級的軍用炸藥。若不是專業背景一路相同、能力被徹底認可，那就是更令人匪夷所思的問題，到底是公司專業橫跨天際，還是關係網絡通天？

蔡宗豪強調，國防部的回應仍未釐清標案關鍵疑點。若本案涉及招標程序瑕疵，依法應由行政院公共工程委員會啟動審議；若涉及行政怠失，監察院應介入調查；若涉及圖利或不法輸送，則屬檢調權限，請台南地檢署主動加入調查。國防部不應僅以營業項目作為回應，而應全面公開相關審查資料，接受國家監督機制的檢驗。

國防部 台南 蔡宗豪

延伸閱讀

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

拜會美國防部前官員 江啟臣：台美軍事應重教育訓練

福麥公司「1樓經營旅店」 員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好

谷立言指和平與嚇阻共存 顧立雄：與國防部立場一致

相關新聞

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記在台南中西區為室內裝修的福麥公司。而福麥公司5年前曾捲入「借牌...

福麥公司「1樓經營旅店」 員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好

國防部招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商被爆料是1家位於台南、登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑「是小吃店進口快篩...

裝修公司得標5.9億炸彈採購 顧立雄：確認輸出許可就可履約

國民黨立委王鴻薇昨日爆料，一家名為「福麥國際室內裝修公司」竟以5.9億得標國防部的「RDX海掃更」炸藥採購案，質疑是小吃...

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

國防部一項「RDX海掃更」炸藥標案由民間福麥公司得標，由於該公司經營項目眾多，涵括室內裝修等業務，引發外界質疑；國民黨桃...

共軍昨發動「遠海長航」 15共機6共艦出海

共軍昨天再次出動大批機艦執行「遠海長航」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦6艘出海擾台。...

共軍遠海長航後今再發動「聯合戰備警巡」 27共機擾台

共軍昨日發動共機「遠海長航」後，今天進一步發動大批機艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。這是共軍在一周內第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。