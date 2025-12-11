炸藥標案藍轟台南幫無所不能？綠：不要把「火藥」當「炸彈」

國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案，得標廠商是一家以室內裝修、衛浴工程起家的「福麥國際室內裝修公司」，國民黨台南市議員蔡宗豪批，福麥公司上一次承攬政府案件，正是在2013年賴清德市長任內，由台南市府核准得標公園拉筋台、遊具遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護等案。如今同一家公司10年後再度承接國防部軍火採購，所有疑點都需要釐清。

民進黨團總召周嘉韋表示，國民黨不要看到黑影就開槍，誤把「火藥」當「炸彈」，採購火藥原物料，為國內無產能項目，所以訂定投標廠商營業項目須具「國際貿易業」資格，而且2次開標僅該廠商投標，經審亦具備資格，將要求廠商依約限期繳交「輸出許可證明」，其實國防部已經做好完整的程序與要求。

蔡宗豪批，外界發現該公司營業項目繁雜，從室內裝修、衛浴修繕到國際貿易無所不包，卻能承攬高度敏感的軍用火藥採購，引起質疑。福麥公司2013年曾在賴清德市長任內承接台南市府工程，如今又搖身一變成為國防部5.9億軍火採購案的唯一投標廠商。外界難道不會懷疑，當年在台南承接工程的「台南親友團」，如今是否也跟著賴清德總統一路高升中央，連軍火炸藥標案都能接得下去？

蔡宗豪說，這樣的巧合實在太過「剛好」。台南做公園拉筋台、遮陽網，如今卻能接1.1D 等級的軍用炸藥。若不是專業背景一路相同、能力被徹底認可，那就是更令人匪夷所思的問題，到底是公司專業橫跨天際，還是關係網絡通天？

蔡宗豪強調，國防部的回應仍未釐清標案關鍵疑點。若本案涉及招標程序瑕疵，依法應由行政院公共工程委員會啟動審議；若涉及行政怠失，監察院應介入調查；若涉及圖利或不法輸送，則屬檢調權限，請台南地檢署主動加入調查。國防部不應僅以營業項目作為回應，而應全面公開相關審查資料，接受國家監督機制的檢驗。