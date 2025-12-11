【重磅快評】裝修公司從公園吃到軍火 無縫接軌太神奇

藍委王鴻薇質疑國防部旋風炸藥採購案由一家裝修公司得標，金額5.9億元，真有「快篩小吃店」的既視感；桃園市議員凌濤更查出這家公司上次承攬政府案件是2013年賴清德總統時任台南市長任內的公園設施工程，而國防部此標案竟只有一家投標。這家公司從地方吃到中央，而且公司變更登記時間恰是賴入主總統府之後，不是綠友友，還有其他更合理的解釋嗎？

王鴻薇昨天爆料，福麥國際室內裝修公司資本額1900萬竟拿到5.9億的國防部「RDX海掃更」炸藥採購案，質疑是小吃店進口快篩劑翻版。國防部長顧立雄表示，只要有代理商能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，經查證屬實，就可以代理進口。顧還說，業者具有從事國際貿易的代理商資格，只要能提出相關證明，每一個人都有資格來投標；類似這樣的採購案，廠商只要有辦法取得火藥原物料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事情。

但凌濤今天揭發的內容，恐怕就不是顧立雄說的那麼簡單了。凌濤查出福麥公司上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德總統時任台南市長任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護。然而「RDX海掃更」採睫購是今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有福麥一家廠商投標，難道不會啟人疑竇？

更巧的是，福麥公司今天還被起底，5年前曾捲入借牌風波，連同台南市工務局公務員及投標商等4人涉偽造文書等罪嫌，遭檢方起訴，後來因罪證不足，一、二審均無罪。案發的時間是2014年起至2016年7月底止，也是賴清德總統在台南市長任內，後來雖判無罪，但被檢方起訴，已損業者的形象商譽。

值得注意的是，國防部反駁藍委質疑時，指福麥公司的營業項目包括化學原料批發等16項，並非僅有室內裝修。但國防部沒說的是，業者最先核准設立日期是2005年11月7日，最後核准變更日期2024月12月30日， 原來營業項目只有建材批發業、建材零售業、電器批發業、電器零售業、室內裝潢業、投資興建公共建設業、不動產買賣業、不動產租賃業、室內裝修業，根本沒有化學原料批發業、機械批發業、電子材料批發業等項，而最後變更時間是去年最後第二個上班日，沒有讓人覺得「無縫接軌」嗎？

王鴻薇說此軍購案真有「快篩小吃店」的既視感，但更強烈的既視感應是超思雞蛋案。根據監院調查，畜產會2022年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，在超思公司尚未設立登記前，即與該公司合作進行雞蛋採購，但該會並未進行驗收，甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」，容許超思未依規定請款，致使5429萬顆過期蛋耗費冷凍倉儲及銷毀費用，損失高達近5.3億。

另一桃園市議員詹江村為大眾「解惑」，稱難怪民進黨要一直挑釁大陸，原來綠友友已插足軍火，國軍將近6億的火藥原料竟然是裝潢公司得標，原來民進黨的綠友友們已開始做起軍火生意，原來抗中保台不只能收割政治紅利，還能收割美金新台幣....。用語雖極盡調侃，但卻發人深省。

前總統蔡英文日前發文談能源轉型問題，提到綠能貪腐問題，強調應「不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案」，並表示貪腐問題乃少數個案，不應因此停止發展綠能，被外界解讀是警告賴清德「休想恢復核電」；不過， 賴清德一再喊話立法院要趕快審過1.25兆軍購特別預算，但錢到底怎麼花的？流進誰口袋？難道可以不被檢視嗎？