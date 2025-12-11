快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

聽新聞
0:00 / 0:00

確保1.25兆軍費預算能保台 林沛祥：先進武器生產應落腳台灣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
外媒「紐約時報」引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，指美國無力保台。國民黨立院黨團今舉行記者會，首席副書記長林沛祥表示，國民黨團主張，美國的先進武器不只要賣給台灣，且應在台灣設廠、生產與維修。記者屈彥辰／攝影
外媒「紐約時報」引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，指美國無力保台。國民黨立院黨團今舉行記者會，首席副書記長林沛祥表示，國民黨團主張，美國的先進武器不只要賣給台灣，且應在台灣設廠、生產與維修。記者屈彥辰／攝影

外媒「紐約時報」引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，指美國無力保台。國民黨立院黨團今舉行記者會，首席副書記長林沛祥表示，國民黨團主張，美國的先進武器不只要賣給台灣，且應在台灣設廠、生產與維修。

根據優勢簡報內容，美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，多次兵推結果都是美國戰敗。20年前美國在太平洋地區的主導地位能確保捍衛台灣，但今非昔比，解放軍現擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前，就摧毀這些武器。2022年正式服役的福特號航母是美國最先進、最強大的航母，但也恐難以攔截大陸的極音速飛彈，其他國家也擁有能擊沉美國航母的柴電潛艦。

國民黨團今舉行記者會。林沛祥提出三大質疑，第一是援台承諾高度不確定，賴清德政府是否還在押注美軍一定會來？既然美軍可能無法突破解放軍的火力，請問賴政府口中的第一島鏈聯防是否只是畫餅？請問當美軍救援高度不確定，政府備案是什麼？

林沛祥指出，第二是高額軍購效益堪憂，1.25兆預算究竟買些什麼？若先武器運不到，甚至一靠近台灣就會被摧毀，政府這幾年編的數千億軍購，到底有多少能用得上？國民黨團要求賴總統須到國會國情報告說明，既然賴總統當初能夠投書外媒支持軍購，為何不再次投書，要求美國出售真正的先進武器到台灣，如果不敢要求也買不到尖端武器，喊再多口號都只是紙老虎。

林沛祥表示，第三是缺乏務實的避戰策略，台灣不能被綁在單邊押寶的危險路線上，但蔡英文政府、賴清德政府主動切斷兩岸溝通，片面升高風險，賴清德政府應立即恢復兩岸溝通管道，降低誤判的風險。

林沛祥強調，國民黨團主張，我方要武器，不只要買得到也要運得到，更要在台灣生產，美國的先進武器不只要賣給台灣，且應在台灣設廠、生產與維修。當中華民國被要求大幅度轉移半導體產業到美國時，我方有權利要求爭取軍工技術回台灣，讓戰力能真正自給自足。

賴士葆說，川普至今沒有講過，如果台灣有事就是美國有事，如果台灣有事就要出兵保台，美國前總統拜登講了好幾次。川普一直示好習近平，期待明年4月川習會，替川普本身加分。政府編1.25兆特別預算買美國武器，但過去是美國先決定要賣什麼武器，再編特別預算，比如至今沒有交貨的F-16V，也是美國先同意要賣，我方再編特別預算。

賴士葆說，現如同我方開給美國一張空白支票，美國要什麼就自己填。要求賴總統到立法院國情報告並接受提問。前總統李登輝到國民大會，五名國大代表問，李登輝統問統答，賴總統要不要來面對最高民意機構的問題。

徐巧芯說，至今沒有任何官員針對1.25兆國防特別預算的具體項目，到辦公室做過任何報告，目前所能掌握的要買什麼、多少錢，都是透過媒體知道，若國防部真有心想通過，是否應來跟國會溝通？假設要開機密會議，也不應限於立院外交及國防委員會，而是所有立委都有知的權利。

徐巧芯表示，軍人加薪通過後，行政院不願依法執行；退休警消所得替代率提升到80%，行政院也沒有執行。支持一定程度的國防預算提升，但前提是行政院要依法行政，行政院不應身兼立法院又身兼大法官。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受專訪，澄清媒體報導「200億美元的軍售延遲交付」，實際數字低很多，不是每項軍售交付都會有媒體報導，但不代表沒有如期交付，延遲交付多與F-16V專案有關，美方正透過專案管理審查機制來協調與合作。

徐巧芯今也在記者會上回應谷立言說法，她說，國際上有相關智庫、研究所做報告，會參考相關報告，確實很多沒有來，不光只有F-16V，岸置魚叉飛彈也不是全部到貨，如何相信1.25兆國防特別預算採購能如期到貨？國防特別條例草案沒有監管機制、延遲交付的相關機制、撥款使用規範等，不是國民黨擋預算，是民進黨做不好，在野黨有監督義務。

美國在台協會 行政院 國防部

延伸閱讀

徐巧芯被造謠「論文抄襲」喊告 爆料者竟是科大副教授…學校發聲了

自來水油汙染籲中央整合 林沛祥：基隆人天每天都焦慮水還能用多久？

找到了！基隆、汐止逾15萬自來水油汙染…源遠路溝渠疑源頭今清除

八堵供水油汙事件引民怨 林沛祥、廖先翔爭取供水與翡翠水庫串接

相關新聞

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記在台南中西區為室內裝修的福麥公司。而福麥公司5年前曾捲入「借牌...

福麥公司「1樓經營旅店」 員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好

國防部招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商被爆料是1家位於台南、登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑「是小吃店進口快篩...

裝修公司得標5.9億炸彈採購 顧立雄：確認輸出許可就可履約

國民黨立委王鴻薇昨日爆料，一家名為「福麥國際室內裝修公司」竟以5.9億得標國防部的「RDX海掃更」炸藥採購案，質疑是小吃...

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

國防部一項「RDX海掃更」炸藥標案由民間福麥公司得標，由於該公司經營項目眾多，涵括室內裝修等業務，引發外界質疑；國民黨桃...

共軍昨發動「遠海長航」 15共機6共艦出海

共軍昨天再次出動大批機艦執行「遠海長航」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦6艘出海擾台。...

共軍遠海長航後今再發動「聯合戰備警巡」 27共機擾台

共軍昨日發動共機「遠海長航」後，今天進一步發動大批機艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。這是共軍在一周內第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。