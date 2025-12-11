福麥公司「1樓經營旅店」 員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好

國防部招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商被爆料是1家位於台南、登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑「是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」對此，本報記者今前往公司登記的台南中西區和真街地址，該公司於1樓經營旅館，員工僅說不清楚。

1名旅社女員工說，裝修公司的辦公室在樓上，裝修公司的老闆都跑外面比較多、較少在辦公室；至於得標國防部標案，女員工「這可能要問他，我們只是員工，不知道、不了解」；而裝修公司情況，女員工僅說，老闆也有別公司，不清楚。

當地西和里長廖昇英說，老闆跟老闆娘待人處事善良，跟里內互動很好、很照顧里，先前有停車方面問題，反映都隨時會改善，現在很穩定，保持很好關係，而知道他們是做建材方面，應該做得不錯，至於有無國際貿易就不清楚；針對標到國防部案子，廖昇英說不清楚。

福麥公司附近1名鄰居被問到是否知道得標國防部案子，鄰居說，「他們好野人耶（台語）」，可能就像電視看到的，這間公司雖小小的，但背後實力雄厚，公司老闆娘負責經營衛浴設備，老闆人也很好；媒體問對於能取得6.5億元軍購案看法，鄰居認為，企業東西很難猜測，中央都會掌握，若為空殼公司就會去查。