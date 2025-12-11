快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

聽新聞
0:00 / 0:00

五角大廈簡報揭無力保台 顧立雄：印太和平穩定是美核心利益

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國防部長顧立雄今天上午到立法院參加朝野協商。記者曾吉松／攝影
國防部長顧立雄今天上午到立法院參加朝野協商。記者曾吉松／攝影

紐約時報揭露一份美國國防部機密文件「優勢簡報」指出，如今解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就將那些武器摧毀。國防部長顧立雄今天在立法院表示，印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力來達成嚇阻，以嚇阻來達成印太地區的和平。

紐約時報8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，廿年前美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，但如今解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就將那些武器摧毀。

顧立雄表示，國外媒體引述的既然是機密文件，我們沒有辦法確知完整內容。但剛發布的美國國家安全戰略已經強調非常清楚，印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力來達成嚇阻，以嚇阻來達成印太地區的和平，這是美國的重大利益，美國也希望偕同各個區域的國家，特別是第一島鏈國家，一起達成有效的嚇阻。

顧立雄強調，台灣是在第一島鏈，面對中國威脅的前緣，更要強化自我防衛能力，這也是為什麼要提出國防特別預算的原因。

而台北市議員苗博雅近日指若金馬發生戰爭，台灣本島正常上班上課，引發議論。顧立雄表示，重點在於我們面對任何危機或重大災變，要發揮全社會防衛韌性，假設全社會防衛韌性做好，就能夠面對所有重大災害及任何緊急事變，這才是重點。

美國國防 國防部 印太

延伸閱讀

谷立言指和平與嚇阻共存 顧立雄：與國防部立場一致

裝修公司得標炸彈採購？顧立雄：確認輸出許可就可履約

裝修公司得標5.9億炸彈採購 顧立雄：確認輸出許可就可履約

自主經費占比下滑？ 顧立雄：技轉、共同研發提升國防自主

相關新聞

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記在台南中西區為室內裝修的福麥公司。而福麥公司5年前曾捲入「借牌...

福麥公司「1樓經營旅店」 員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好

國防部招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商被爆料是1家位於台南、登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑「是小吃店進口快篩...

裝修公司得標5.9億炸彈採購 顧立雄：確認輸出許可就可履約

國民黨立委王鴻薇昨日爆料，一家名為「福麥國際室內裝修公司」竟以5.9億得標國防部的「RDX海掃更」炸藥採購案，質疑是小吃...

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

國防部一項「RDX海掃更」炸藥標案由民間福麥公司得標，由於該公司經營項目眾多，涵括室內裝修等業務，引發外界質疑；國民黨桃...

共軍昨發動「遠海長航」 15共機6共艦出海

共軍昨天再次出動大批機艦執行「遠海長航」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦6艘出海擾台。...

谷立言指和平與嚇阻共存 顧立雄：與國防部立場一致

在野黨本周再度未將1.25兆元國防預算特別條例草案排入院會，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日表示，和平與對話必須與「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。