五角大廈簡報揭無力保台 顧立雄：印太和平穩定是美核心利益

紐約時報揭露一份美國國防部機密文件「優勢簡報」指出，如今解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就將那些武器摧毀。國防部長顧立雄今天在立法院表示，印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力來達成嚇阻，以嚇阻來達成印太地區的和平。

紐約時報8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，廿年前美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，但如今解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就將那些武器摧毀。

顧立雄表示，國外媒體引述的既然是機密文件，我們沒有辦法確知完整內容。但剛發布的美國國家安全戰略已經強調非常清楚，印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力來達成嚇阻，以嚇阻來達成印太地區的和平，這是美國的重大利益，美國也希望偕同各個區域的國家，特別是第一島鏈國家，一起達成有效的嚇阻。

顧立雄強調，台灣是在第一島鏈，面對中國威脅的前緣，更要強化自我防衛能力，這也是為什麼要提出國防特別預算的原因。

而台北市議員苗博雅近日指若金馬發生戰爭，台灣本島正常上班上課，引發議論。顧立雄表示，重點在於我們面對任何危機或重大災變，要發揮全社會防衛韌性，假設全社會防衛韌性做好，就能夠面對所有重大災害及任何緊急事變，這才是重點。