拜會美國防部前官員 江啟臣：台美軍事應重教育訓練

立法院今天指出，立法院副院長江啟臣10日在新加坡拜會美國防部前官員唐安竹。江啟臣表示，希望台美軍事合作不僅應著重硬體，更應重視訓練、教育等操作與應用面，透過教育訓練與建構後勤維修能力，進一步提升國軍的防衛與作戰能力。

立法院今天發布新聞稿指出，立法院副院長江啟臣10日在新加坡出席「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮後，偕同國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、呂玉玲、黃健豪、陳菁徽及林倩綺參訪新加坡「SMRT集團」（SMRT Corporation Ltd.）及「微軟亞太總部」參訪。

隨後，江啟臣在鄭正鈐、洪孟楷、陳菁徽及林倩綺的陪同下與美國國防部前官員暨拉惹勒南國際關係學院（RSIS）研究員唐安竹（Drew Thompson）會晤，就國防、安全議題交換意見。

江啟臣表示，台灣這些年每年都提高國防預算，希望台美軍事合作不僅應著重硬體，更應重視訓練、教育等操作、應用面，透過教育訓練與建構後勤維修能力，進一步提升國軍的防衛與作戰能力。

立法院說明，雙方另就台美軍事採購、國防預算、安全、區域安全合作等議題，廣泛討論。

立法院提到，鄭正鈐、洪孟楷、呂玉玲、黃健豪、陳菁徽及林倩綺也另與南洋理工大學公共管理研究生院客座教授楊木光會晤。雙方就新加坡立法程序及相關機制、治安維護法律框架進行討論。

立法院表示，楊木光向立委說明，人民安全是星國政府最重視的核心價值，所有法律設計均由此發想。雙方另就刑法設計、法治教育等議題充分交換意見，會談歷約1小時，並於致贈紀念品及合影後，結束本次交流。