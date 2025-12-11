快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

拜會美國防部前官員 江啟臣：台美軍事應重教育訓練

中央社／ 台北11日電
立法院副院長江啟臣。記者許正宏／攝影
立法院副院長江啟臣。記者許正宏／攝影

立法院今天指出，立法院副院長江啟臣10日在新加坡拜會美國防部前官員唐安竹。江啟臣表示，希望台美軍事合作不僅應著重硬體，更應重視訓練、教育等操作與應用面，透過教育訓練與建構後勤維修能力，進一步提升國軍的防衛與作戰能力。

立法院今天發布新聞稿指出，立法院副院長江啟臣10日在新加坡出席「亞洲台灣商會聯合總會第33屆第2次理監事聯席會議」開幕典禮後，偕同國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、呂玉玲、黃健豪、陳菁徽及林倩綺參訪新加坡「SMRT集團」（SMRT Corporation Ltd.）及「微軟亞太總部」參訪。

隨後，江啟臣在鄭正鈐、洪孟楷、陳菁徽及林倩綺的陪同下與美國國防部前官員暨拉惹勒南國際關係學院（RSIS）研究員唐安竹（Drew Thompson）會晤，就國防、安全議題交換意見。

江啟臣表示，台灣這些年每年都提高國防預算，希望台美軍事合作不僅應著重硬體，更應重視訓練、教育等操作、應用面，透過教育訓練與建構後勤維修能力，進一步提升國軍的防衛與作戰能力。

立法院說明，雙方另就台美軍事採購、國防預算、安全、區域安全合作等議題，廣泛討論。

立法院提到，鄭正鈐、洪孟楷、呂玉玲、黃健豪、陳菁徽及林倩綺也另與南洋理工大學公共管理研究生院客座教授楊木光會晤。雙方就新加坡立法程序及相關機制、治安維護法律框架進行討論。

立法院表示，楊木光向立委說明，人民安全是星國政府最重視的核心價值，所有法律設計均由此發想。雙方另就刑法設計、法治教育等議題充分交換意見，會談歷約1小時，並於致贈紀念品及合影後，結束本次交流。

立法院 國防部 江啟臣

延伸閱讀

影／力挺徵召江啟臣參選台中市長 基層團結會大喊「分裂必敗」

角逐台中市長寶座 江啟臣、楊瓊瓔台中黨慶同台零互動

前進2026有譜？江啟臣插旗台中最大行政區：現在不是談選舉的時候

台中市長民調遭藍江啟臣輾壓？ 綠委何欣純：「怪怪的」疑被操作

相關新聞

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記在台南中西區為室內裝修的福麥公司。而福麥公司5年前曾捲入「借牌...

福麥公司「1樓經營旅店」 員工少看見老闆、里長說跟里內互動很好

國防部招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商被爆料是1家位於台南、登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑「是小吃店進口快篩...

裝修公司得標5.9億炸彈採購 顧立雄：確認輸出許可就可履約

國民黨立委王鴻薇昨日爆料，一家名為「福麥國際室內裝修公司」竟以5.9億得標國防部的「RDX海掃更」炸藥採購案，質疑是小吃...

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

國防部一項「RDX海掃更」炸藥標案由民間福麥公司得標，由於該公司經營項目眾多，涵括室內裝修等業務，引發外界質疑；國民黨桃...

共軍昨發動「遠海長航」 15共機6共艦出海

共軍昨天再次出動大批機艦執行「遠海長航」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦6艘出海擾台。...

谷立言指和平與嚇阻共存 顧立雄：與國防部立場一致

在野黨本周再度未將1.25兆元國防預算特別條例草案排入院會，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日表示，和平與對話必須與「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。