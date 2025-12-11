共軍昨發動「遠海長航」 15共機6共艦出海

共軍昨天再次出動大批機艦執行「遠海長航」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦6艘出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍昨日再次發動「遠海長航」，據國防部統計，從昨（10）日清晨到今（11）日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次，共艦6艘持續在台海周邊活動，這15架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時20分到今日清晨6時止，發現中共轟炸機及無人機計5架次在台海中線沿線活動，這批共機曾逾越中線在我北部空域活動，同時進入我西南空域，沿本島應變區外圍活動至鵝鑾鼻西南方外海。

同時，從昨天上午8時45分至下午2時45分止，發現中共輔戰機及無人機共計3架次，在我西南空域長時間、大範圍活動。

另外，從昨日上午8時10分至中午12時50分，則發現中共戰鬥機、轟炸機與無人機共計7架次，在我西南空域經鵝鑾鼻南部至東部空域間徘徊活動。