谷立言指和平與嚇阻共存 顧立雄：與國防部立場一致
在野黨本周再度未將1.25兆元國防預算特別條例草案排入院會，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日表示，和平與對話必須與「嚇阻」共存。國防部長顧立雄表示，這跟國防部的立場是一致的，以實力帶來嚇阻，以嚇阻帶來和平。
顧立雄表示，谷立言已經說明非常清楚，這跟國防部立場是一致的，以實力帶來嚇阻，以嚇阻帶來和平，這也就是國防部為何要提出1.25兆預算的原因，增強防衛實力，有此實力跟其他印太區域例如美國形成共同嚇阻，產生集體嚇阻，才能真正帶來和平。
對於有人呼籲，先進武器在台灣生產，才能確保武器交貨時程不會落空？顧立雄表示，相關的國防自主能力，我們都要務實精進推動，不管是透過技術移轉、共同研發、共同生產，這都是國防部應該努力的方向。
