裝修公司得標5.9億炸彈採購 顧立雄：確認輸出許可就可履約

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國防部長顧立雄（記者曾學仁／攝影）
國民黨立委王鴻薇昨日爆料，一家名為「福麥國際室內裝修公司」竟以5.9億得標國防部的「RDX海掃更」炸藥採購案，質疑是小吃店進口快篩劑翻版嗎？國防部長顧立雄表示，只要有代理商有資格，能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，經國防部查證屬實，就可以代理進口。

顧立雄說，這是我們國內沒有自製產能的原物料採購案，主要是他們具有從事國際貿易的代理商資格，只要能夠提出相關數據證明，然後查驗能夠落實的話，每一個人都有資格來投標。

顧立雄表示，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗工作，查驗最後交貨原廠來源證明。類似這樣的火藥原物料採購案，廠商只要具有代理能力，只要有辦法取得火藥原物料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得就可以明確認定。

對於藍委質疑這猶如小吃店採購快快篩試劑翻版？顧立雄強調，這是一個不需要有國內產能，只是他有代理商資格，能夠向原廠取得輸出許可，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。

