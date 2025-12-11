中共21機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲15架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共21機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天表示，自昨天上午8時12分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入台灣西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午9時20分至今天上午6時，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機及無人機，5架次均逾越中線。

國軍另於昨天上午8時45分至昨天下午2時45分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共3架次輔戰機及無人機，另於昨天上午8時10分至昨天中午12時50分在台灣東南空域偵獲中共7架次主戰機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。