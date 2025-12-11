承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑福麥「小吃店買快篩」翻版

國防部一項「RDX海掃更」炸藥標案由民間福麥公司得標，由於該公司經營項目眾多，涵括室內裝修等業務，引發外界質疑；國民黨桃園市議員凌濤表示，福麥公司根本是衛浴專家，質疑是小吃店買快篩、超速買雞蛋翻版。

凌濤指出，福麥國際室內裝修公司前身為「福麥國際公司」及「台南宅急修工程」，以勞動部勞動力發展署、及該公司人力網站資料顯示，福麥公司不只是裝修公司，他還是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，所以台灣國防部旋風炸彈，竟然由衛浴專家福麥公司承攬？以0.12億資本額承攬國防部5.9億的巨額「武器, 彈藥及其零件」」採購，可以說跨行跨很大，胃口更是驚人。

凌濤表示，「RDX海掃更」在武器分級裡RDX分類為1.1D，屬大規模爆炸等級（mass explosion hazard），比手榴彈還要危險。國防部回應竟以該公司具經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「國際貿易業」等項目，沒有任何實質把關，令人匪夷所思。

凌濤也說，福麥公司上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德總統在台南市長任內，得標內容有公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護；如今國軍「RDX海掃更」經今年11月18日、12月2日開標均僅有「福麥公司」一家，最後順利得標，讓人質疑是否量身打造。

凌濤痛批，民進黨過去劣跡斑斑，由200資本額小吃店前身高登環球，取得16.5億快篩；又有50萬資本額「1人公司」超思承購將近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財，令國人感到憤怒；時值1.25兆國防特別條例審查，若國防部不把該案採購釐清，恐怕民眾不會輕易讓辛苦的納稅錢，再度投入不清不楚的特別條例。