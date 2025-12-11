聽新聞
紐時：共軍擁足夠飛彈毀美援台武器 「福特號」也無法倖存

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
中共今年九三閱兵展出的鷹擊-19（YJ-19）超燃衝壓極音速反艦飛彈。 （中央社）
中共今年九三閱兵展出的鷹擊-19（YJ-19）超燃衝壓極音速反艦飛彈。 （中央社）

紐約時報八日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，廿年前美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，當時中國大陸飛彈庫相對較小、打擊能力有限，但如今解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就將那些武器摧毀。

這份機密的年度報告由五角大廈淨評估辦公室編撰，內容是對美國軍力的全面審查，並於過去一年提交白宮高層審閱，文件列出中國摧毀美國戰機、大型艦艇與衛星能力，並指出美國軍方的供應鏈瓶頸。此報告細節先前從未被揭露。

紐時援引報告指出，美軍捍衛自由世界八十年，如今主導力正迅速下滑，競爭對手也深知美軍弱點，正加速打造能擊敗美國的力量，美軍亟需重塑自身戰力。

報告根據美軍介入台海衝突的兵推結果推論，即使是美國最新型航空母艦福特號」，也無法在中國攻擊下倖存。福特號以強大火力著稱，近期部署至加勒比海對委內瑞拉馬杜洛政權施壓，不過報告提到，福特號對委國這類貧弱國家可能有效，面對新型攻擊手段則極為脆弱。

報告指出，中國囤積高達六百枚極音速武器，是能擊沉福特號的新型攻擊手段代表。這些武器最高達五倍音速，即便最先進軍力也難以攔截，而美國海軍仍計畫建造至少九艘福特級航艦，且至今尚未部署任何一枚極音速飛彈。報告評估，「中國具備摧毀美國偵察與通信衛星的能力」。

報告提到，美國先進武器落後中、俄，原因在美方「過度依賴昂貴且脆弱武器」，對手則大量部署廉價但技術先進武器。

