炸藥標案得標廠商資格掀議 國防部：將落實交貨查驗

中央社／ 台北10日電

國防部1項決標金額新台幣5.9億餘元的炸藥標案，得標廠商資格掀議；國防部今天表示，此案為國內廠商無產能項目，具備國際貿易業資格的廠商皆可投標，國防部將會落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

國民黨立委王鴻薇今天在臉書發文指出，今天網路上有民眾爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多元，決標金額5.9億元，得標竟是一家登記室內裝修的公司，在網路上引發討論。她說，這宗標案的品項是武器彈藥及其零件，RDX海掃更的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive(皇家拆遷炸藥)的縮寫，又稱旋風炸藥。民進黨新北市議員林秉宥稍早臉書也有針對此事發文。

國防部晚間以新聞稿形式，針對「炸藥標案得標廠商為室內裝修公司」進行說明。

國防部表示，此案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，因此招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」的營業項目，採公開招標，凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

國防部說明，案經採購室於11月18日、12月2日2次開標，均僅「福麥公司」1家廠商投標，經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

國防部說明，為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

