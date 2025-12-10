藍委：5.9億軍購 裝修公司得標？國防部：符合資格就可投標

國民黨立委王鴻薇昨質疑，國防部旋風炸藥採購案，竟由一家裝修公司得標，決標金額五點九億元，真有「快篩小吃店」的既視感；賴清德總統說要趕快審過一點二五兆元特別預算，但這錢到底怎麼花的？流進誰的口袋？

國防部昨晚表示，該案採購火藥原物料為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標。凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

王鴻薇表示，有網友爆料，國防部標案編號（JE15005L097）「RDX海掃更」公開招標採購決標公告，該標案品項是武器彈藥及其零件，其英文RDX來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥，決標金額五點九億元的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標。該裝修公司的業務是提供全方位的房屋設計、施工、修繕，跟上述標案有何關係？？根據公開招標文件公示，該公司於民國九十四年登記設立，廠商地址是「台南中西區和真街七九號」，如果從街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。疫情期間，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，這次採購炸藥事件，「好有快篩小吃店的既視感」。

王鴻薇抨擊，國防預算已經占到總預算的三分一，再加上一點二五兆元特別預算壓境，賴總統頻頻喊話立法院趕快審、趕快過，這麼龐大國防預算的花費還是要搞清楚、弄明白。

海鯤測試進度落後兩個月以上

至於國造潛艦海鯤艦十一月底交艦確定跳票，海軍開始對台船按日計罰每天十九萬元。海軍司令部參謀長邱俊榮中將昨天證實，海鯤艦的測試進度落後兩個月以上，經安全評估後才會安排潛航測試。