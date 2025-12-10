快訊

「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

聽新聞
0:00 / 0:00

「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
有網友質疑，國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記為室內裝修的公司。國防部晚間解釋，全案經2次開標，僅有一家廠商投標，其營業項目包括化學原料批發等16項，並非僅有「室內裝修」。圖/本報資料照
有網友質疑，國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記為室內裝修的公司。國防部晚間解釋，全案經2次開標，僅有一家廠商投標，其營業項目包括化學原料批發等16項，並非僅有「室內裝修」。圖/本報資料照

有網友爆料，國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記為室內裝修的公司，引發立委王鴻薇質疑：「是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」國防部晚間解釋，全案經2次開標，僅有一家廠商投標，其營業項目包括化學原料批發等16項，並非僅有「室內裝修」。國防部強調，會落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證。

王鴻薇指出，這項標案的品項是武器彈藥及其零件，「RDX海掃更」的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥，這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，「好有快篩小吃店的既視感。」

國防部說明，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，因此招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標；凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

國防部進一步指出，全案經採購室於今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有「福麥公司」一家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

國防部強調，為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

國防部 文件 交貨

延伸閱讀

網友爆料裝修公司得標國防部5.9億軍購案 王鴻薇：流進誰的口袋？

1.25兆軍費兩度遭封殺…賴總統盼過關 她揪一點酸：冷凍柯建銘掌握不足

南韓稱我「中國（台灣）」仍不改 她指賴總統不敢鬧大：怕流失年輕票

警交管被撞批蕭美琴以公害私 王鴻薇：輔選行程 民進黨要賠償

相關新聞

網友爆料裝修公司得標國防部5.9億軍購案 王鴻薇：流進誰的口袋？

國防預算持續引發討論，國民黨立委王鴻薇指出，有網友爆料國防部一名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由一家裝修公司得標，決標...

挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受三立網路節目「一件軍外套」專訪談到，歡迎賴清德總統宣...

谷立言樂見台灣國防特別預算 「和平、對話 須與嚇阻共存」

賴清德總統昨表示，國防特別預算條例草案送入立院後，兩度被程序委員會封殺，希望能交付委員會審查，讓社會清楚了解並共同支持。...

藍委：5.9億軍購 裝修公司得標？國防部：符合資格就可投標

國民黨立委王鴻薇昨質疑，國防部旋風炸藥採購案，竟由一家裝修公司得標，決標金額五點九億元，真有「快篩小吃店」的既視感；賴清...

「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

有網友爆料，國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記為室內裝修的公司，引發立委王鴻薇質疑：「是小吃店進...

海委會公布我部署暗船偵測系統 將與加拿大擴大合作

海委會主委管碧玲今天透過臉書表示，我國已與加拿大合作執行包括暗船偵測系統（Dark Vessel Detection，D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。