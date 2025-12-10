「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

有網友爆料，國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記為室內裝修的公司，引發立委王鴻薇質疑：「是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」國防部晚間解釋，全案經2次開標，僅有一家廠商投標，其營業項目包括化學原料批發等16項，並非僅有「室內裝修」。國防部強調，會落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證。

王鴻薇指出，這項標案的品項是武器彈藥及其零件，「RDX海掃更」的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥，這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，「好有快篩小吃店的既視感。」

國防部說明，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，因此招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」之營業項目，採公開招標；凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

國防部進一步指出，全案經採購室於今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有「福麥公司」一家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

國防部強調，為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。