海委會公布我部署暗船偵測系統 將與加拿大擴大合作

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan，左）首次以新任代表身分拜會海委會主委管碧玲。圖／取自管碧玲臉書
加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan，左）首次以新任代表身分拜會海委會主委管碧玲。圖／取自管碧玲臉書

海委會主委管碧玲今天透過臉書表示，我國已與加拿大合作執行包括暗船偵測系統（Dark Vessel Detection，DVD）、海上監控情資交流等合作。

根據公開情報，暗船偵測系統是一種先進的整合式監控技術，利用衛星影像、雷達、AI分析、AIS (船舶自動識別系統) 數據比對，專門用於識別、追蹤在海上關閉AIS或隱匿行蹤的「暗船」，特別是打擊非法、不報告、不申報 (IUU) 漁船及中國大陸在灰色地帶的秘密活動。菲律賓今年初宣稱運用加拿大這項技術，在黃岩島海域一帶偵獲中國大陸排水量1萬2000噸的5901號海警船。

管碧玲表示，今天下午加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）首次以新任代表身分拜會她。對方表示，加拿大通過「印太戰略」後，加國海軍已經通過台海7次。管碧玲則稱，台灣對此表示尊重與歡迎。

管碧玲表示，近年台加之間的海洋合作逐漸擴大，包括暗船偵測系統的合作；海上監控情資交流；以及對海底電纜與關鍵海底基礎設施的共同關注。

管碧玲在會談中表示，這些合作對保障整個印太的海上秩序非常重要，我們也希望未來能進一步深化雙方的合作。

海委會公布我部署暗船偵測系統 將與加拿大擴大合作

海委會主委管碧玲今天透過臉書表示，我國已與加拿大合作執行包括暗船偵測系統（Dark Vessel Detection，D...

