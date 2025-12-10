挺台審查國防特別預算 谷立言：和平與對話必須與嚇阻共存

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受三立網路節目「一件軍外套」專訪談到，歡迎賴清德總統宣布的國防特別預算，他樂觀看待並期待能在立法院審查相關預算時，回答國會的各項問題，相信台灣社會與政治領袖能凝聚共識，提高台灣在國防的投資。

此外，谷立言表示，在美國看來，理想中的終局或是針對兩岸緊張與問題的解方，應該是由兩岸雙方透過對話，尋求雙方人民都能接受的解決方案；他也相信要讓這樣的對話可能發生的前提之一，就是台灣具有可信的防衛能力。

谷立言說，「一個脆弱的台灣，不會創造出有利於對話的條件，只會招來更多脅迫與更多威脅，因此我們認為，『和平與對話』必須與『嚇阻』共存。」

國民黨主席鄭麗文說，台灣不是提款機，應要有合理國防預算，而非不斷升高軍備競賽。賴清德總統喊話希望在野黨別再封殺特別預算條例，讓全案付委審查。

谷立言說，提出國防特別預算是透過嚇阻來提升和平的重要一步；在民主體制中，所有預算都必須經過完整立法程序，他非常有信心，最終台灣各政黨都會為了提高國防支出而團結一致，也相信各方針對台灣當前面對威脅所需的國防需求，有共同認知。他舉例，去年總統大選中三位總統候選人都支持增加國防支出，AIT與美國國會議員在與台灣立委對話時，也聽到支持強化台灣自我防衛能力的一致訊息。

谷立言說，他相當樂觀，認為這個過程會相對順利，「當立法院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待能回答台灣立法機構朋友們的各項問題。」

所謂「台灣如果提高國防支出就會增加衝突風險」，谷立言指出，這不是國際社會所擔心的事情，許多國家更憂慮的是，台灣過去對自身防衛能力的長期投入不足，反而升高衝突風險；而台灣現在提高國防支出，其實是恢復戰略平衡，這個戰略平衡很不幸地在過去幾年在某種程度被侵蝕了，而這個戰略平衡在過去幾十年裡，一直是維繫台海和平的重要基礎。

針對「國防支出和其他經濟優先事項是否能兼顧」，谷立言以大多數北約成員國、日韓及澳洲為例，指這些國家面臨的經濟與財政壓力比台灣嚴重得多，但是他們都在大幅增加國防支出。谷立言說，中華人民共和國同樣面臨非常嚴重的結構性經濟挑戰，以及資源不足的社會安全網，卻沒有看到他們在國防支出有任何放緩的跡象。

谷立言表示，台灣對國防支出的決定影響整個世界的和平與安全，於美國而言是切身利害關係，美國反對以武力或脅迫的方式改變台灣的現狀；而在法律層面，台灣關係法要求美國必須向台灣提供防衛性武器，並維持台灣擁有足夠的嚇阻能力，讓任何一方無法以武力或脅迫改變現狀，但是如果台灣自己不投資於自身的防衛能力，美國要做到這一點，其實會非常困難。

谷立言說，台灣這幾年在取得「建立可信的自我防衛能力」所需的各項戰力與裝備方面，其實已有很大進展，台灣非常清楚必須加速取得不對稱作戰能力，例如無人機、防空飛彈、反艦飛彈及整合式防空與飛彈防禦系統等。

谷立言指出，賴總統多次提到要打造「台灣之盾」（T-dome），美台對飛彈防禦、空防以及C4ISR整合的重要性持相同看法，他相信這些領域的強化會讓台灣的自我防衛能力大幅提升，也肯定台灣軍隊的投入程度和士氣高昂。

谷立言澄清說，媒體報導「200億美元的軍售延遲交付」，實際數字低很多，不是每項軍售交付都會有媒體報導，但不代表沒有如期交付；延遲交付多與F-16V專案有關，美方正透過專案管理審查機制來協調與合作。