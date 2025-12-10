F-16「鳳展專案」兩度延後結案 升級數位操控「工程浩大」

空軍一架F-16戰機日前險些因飛行員大G昏迷而失事，空軍司令部督察長江義誠少將表示，空軍從2024年開始為現有F-16AM/BM機隊安裝「自動防撞地系統」，全案預計於2028年隨「鳳展專案」完成結案。根據立法院預算中心資料，由於部分外購武器彈藥延宕交貨，鳳展專案已兩度延後結案時間。退役飛行員形容，F-16要將飛操軟體由類比式升級為數位式，這可說是相當浩大的工程。

空軍在2018年6月一架F-16於基隆撞山失事後，應立法院要求為F-16機隊加裝「自動防撞地系統」(Auto-GCAS)，並納入F-16A/B升級的「鳳展專案」。江義誠說，空軍在2020年將防撞地系統納入升級計畫中的執行工項，從2024年開始執行整個國內F-16AM/BM機隊的安裝，全案預計2028年隨鳳展專案完成結案。至於向美採購的F-16C/D Block70新機，在出廠時就會加裝防撞地系統。

空軍從2012年起以約1400億元經費為141架F-16A/B戰機進行性能提升，2023年底宣布全數出廠交機，不過根據國防部明年度預算書，「鳳展專案」不但尚未結案，且結案期程更由2026年延長兩年至2028年完成，最後一年度甚至仍編列一百億元預算。

根據立法院預算中心近期完成的報告指出，「鳳展專案」原定辦理期程由2012至2023年度，總經費1100億元；不過因2016年度增購「DFRM電戰莢艙」、狙擊手(Sniper)目標標定莢艙、NVG夜視鏡等8項武器裝備，以及2019年度再採購「自動防撞系統」裝備與調增「聯合距外武器」預算金額，總經費調高至1402億404萬元。

此外，由於部分項目延宕交貨，使得全案兩度延長，最後延至2028年度。空軍表示，美國空軍於2024年12月說明AGM-154C遠距遙攻武器（JSOW）延至2027年底完成全數產製，考量武器運輸時程，建議空軍將「鳳展專案」執行期程延長2年，至2028年結束。

根據空軍提供的資料，對美採購的AGM-88B高速反輻射飛彈應於今年第四季運回國內、AGM-154C JSOW(聯合距外武器) 規劃於2028年底全部交運。Auto GCAS自動防撞地系統，則應管制於2026年底前交運完畢。

外界質疑，2018年就已倡議的防撞地系統為何延至2024年才開始測試，至今仍未完成全數加裝，期間F-16已分別在2020年11月及2022年1月兩度因飛行員失能而失事，造成兩名飛官殉職。

江義誠指出，加裝自動防撞地系統，牽涉F-16AM/BM的飛控軟體及飛控電腦進行整合與提升，由於F-16AM/BM的軟體與電腦與美軍模式不同，必須從原有的類比式提升為數位式，並且全數更換為混合式飛控電腦，美軍在去年都已經針對我方這些系統的整合做完驗證，情況都是正常。

退役飛官黃揚德表示，美方在啟用F-16C/D戰機時也採用數位試飛操系統，並逐步引進GCAS防撞地系統，由於牽涉飛機飛行時的姿態、高度、相對地形等要素，使得美軍經過多番測試才趨於成熟。不過美軍及西歐各國的早期型F-16A/B因採用類比式飛操系，起初並未適用自動防撞地系統。

經我方在2018年提出需求，美方在2019年同意輸出，並且展開研發、整合與試飛，不過我方為加裝防撞地系統，須將原本已夠用的類比式飛控系統升級數位化，所有控制面、液壓系等都需全盤修改，黃揚德形容，這可說是相當浩大的工程。