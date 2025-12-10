快訊

共機西出太平洋「遠海長航」犯我空域 國軍聯合情監偵嚴密掌握

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，從上午開始，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。圖為共軍殲-16戰機。圖／空軍司令部提供
國防部今晚表示，從上午8時12分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

近期共軍艦艇頻繁在黃海、東海及南海活動，遼寧號航艦近日進入西太平洋進行遠航訓練，引發日本等周邊各國關注。國防部情報參謀次長室情研中心管制長羅正宇上校表示，國防部掌握遼寧號6日經由宮古海峽進入西太平洋進行航訓任務，期間有執行艦載機起降，我方將會密切關注中共與日本的軍事互動情形發展。

羅正宇指出，共軍在東海、台海、南海以及西太平洋的演訓活動和數量規模，國防部均有掌握，也會依照敵情變化評估可能行動。

