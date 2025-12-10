8架次共機越中線赴西太平洋遠海長航 國軍嚴密掌握

中共遼寧號航空母艦目前在西太平洋海域航訓，國防部指出，自今天上午8時12分起，陸續偵獲共機8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入台灣西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練，國軍嚴密掌握，適切應處。

國防部參謀本部情次室情研中心管制長羅正宇上校上午在國防部記者會表示，國防部掌握遼寧號6日經由宮古海峽進入西太平洋進行航訓任務，期間有執行艦載機起降，國防部持續利用聯合情監偵機制，密切掌握共軍所有動態。

國防部晚間發布新聞稿指出，自今天上午8時12分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入台灣西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。