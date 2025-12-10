外交部：共軍騷擾鄰國與台海威脅現狀 應停止挑釁

日中緊張之際，共軍與中國海警船動作頻頻。外交部發言人蕭光偉今天表示，外交部譴責共軍惡意舉措，並嚴正聲明中國單邊施壓作為威脅區域穩定現狀，呼籲中國立即停止無端軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

俄羅斯9日出動可搭載核武器的轟炸機與中國轟炸機在日本周圍進行聯合巡邏。中國國防部今天宣稱，此次聯合巡邏展示雙方「共同應對地區安全挑戰」的決心與能力。

此外，中國海警局今天通報，中國海警2501艦艇編隊駛入主權爭議的釣魚台海域巡航。截至昨天，日本保安廳已連續25天在釣魚台附近海域發現中國海警船。

對此，外交部發言人蕭光偉晚間透過文字告訴中央社，外交部對共軍惡意舉措予以譴責。當前國際社會的高度共識是維持台海與印太區域的自由、安全與和平穩定，但令人遺憾的是，近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅台灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安。

蕭光偉強調，外交部對於中國近期相關冒進作為予以譴責，同時呼籲中方展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

蕭光偉說，台灣作為國際社會與印太地區負責任的成員，為維護自身安全以及台海和平穩定，會堅定維持台海現狀，並提升自我防衛力量與韌性，和區域民主國家共同致力維護區域的和平穩定與繁榮發展。

蕭光偉表示，同時，面對外在威脅挑戰，政府會持續與所有理念相近國家協力合作，捍衛民主，並有信心、有能力與民眾共同守護台灣的民主自由與安全。