網友爆料裝修公司得標國防部5.9億軍購案 王鴻薇：流進誰的口袋？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇指出，有網友爆料國防部一名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由一家裝修公司得標，決標金額高達5.9億。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
國防預算持續引發討論，國民黨立委王鴻薇指出，有網友爆料國防部一名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由一家裝修公司得標，決標金額高達5.9億元，真令人嘖嘖稱奇，真有「快篩小吃店」的既視感；賴清德總統說要趕快審過1.25兆元特別預算，但這錢到底怎麼花的，流進誰的口袋？

王鴻薇批評「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」有網友爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億元，得標竟是一家登記室內裝修的公司。

王鴻薇指出，該標案的品項是武器彈藥及其零件，「RDX海掃更」的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥，這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，而且按照他們公司的公開廣告內容：「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色。」實在很難讓人了解跟上述標案有何干？

王鴻薇表示，她也去找了街景地圖，根據公開招標文件公示，該公司於94年就登記設立，廠商地址是「台南中西區和真街79號」，如果從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。

王鴻薇還說，國防預算已經占到總預算的三分一，再加上1.25兆元特別預算壓境，賴總統頻頻喊話立法院趕快審、趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白。

國民黨立委王鴻薇指出，有網友爆料國防部一名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由一家裝修公司得標，決標金額高達5.9億元。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇指出，有網友爆料國防部一名為「RDX海掃更」的旋風炸藥竟然由一家裝修公司得標，決標金額高達5.9億元。圖／取自王鴻薇臉書

