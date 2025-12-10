海巡署與軍醫局簽署合作備忘錄 強化海上緊急醫療救護能量

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
海巡署與國防部軍醫局今天簽署「海上醫療勤務合作備忘錄」，由軍醫局局長蔡建松中將（右）及海巡署副署長謝慶欽代表簽署。圖／艦隊分署提供
海巡署國防部軍醫局今天簽署「海上醫療勤務合作備忘錄」，內容涵蓋遠距醫療諮詢、專業訓練、衛材補給、醫官輔訪等四大面向，建立合作與支援關係，強化海上緊急醫療救護能量。

簽署儀式在海巡署艦隊分署舉行，由軍醫局局長蔡建松中將及海巡署副署長謝慶欽代表簽署，未來海上遠距醫療將運用「海巡智慧船舶指揮管理系統（CGICS）視訊會診平台」，即時連線國軍左營總醫院，由醫師提供專業診斷與指導，協助艦上人員緊急處置。

國防醫學大學衛勤訓練中心每年至少保留10％訓額供艦隊分署派員參加戰傷救護（TCCC）與緊急救護（EMT）課程，另視需求開設專班，提升海巡人員救護能量；同時將艦隊分署納入軍方「衛材補給系統」，透過三軍衛材供應處汰換近效期醫藥物資，並建立醫官定期輔訪機制，邀請軍醫局派員訪視艦上醫官勤務與生活，強化醫療支援與交流。

海巡署指出，本次簽署為海巡與國防體系強化跨部會協作機制，同時整合醫療與救護資源，未來雙方將持續深化合作，提升海上醫療支援的即時性與完整性，進一步完善海上醫療救護體系，讓我國海上醫療救護能量更全面、更周延。

