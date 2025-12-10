台海開戰仍可正常上班課惹爭議 苗博雅舉以色列受攻擊反駁

苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課，引發熱議；圖為漢光演習，國軍在台北關山河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課，引發熱議。苗博雅今再以以色列為例，建國至今以色列本土受到多次的攻擊，但是日常生活，其實都還是可在受到攻擊時繼續如常運作。

苗博雅日前在直播「台灣百科全書」中討論小橘書議題時，提及很多人對戰爭印象是來自戰爭片電影、電視等，但其實現代戰爭就算開打，除了軍人要戰場外，大多數人仍維持正常生活，並舉例俄烏戰爭開打近3年，烏克蘭未被占領地區，大多數人仍是正常上班上學

苗博雅今受訪也表示，如果以國土面積，以色列的面積是台灣的六成，本土受到多次的攻擊，但是以色列的日常生活，受到攻擊的時候，繼續的如常運作，這就是全社會防衛韌性的體現，台灣可以去努力達成的目標「就是我們不能夠控制習近平在想什麼，但是我們可以控制自己要不要作好準備。」

苗博雅表示，過去76年來，台灣就是不斷地強化自身的力量，大陸實際上沒有辦法執行度海奪島的戰術，台灣現在所要延續的，其實就是過去這76年來的努力。

苗博雅也說，以台灣過去的歷史，曾經有好幾次受到攻擊，像是823砲戰時，中共攻擊外島，但是台灣本島還努力維持社會如常的運作；在二次大戰期間，其實盟軍對台灣本島，也執行了好幾波的大空襲大轟炸，在那7年的期間，也沒有全島就停止運作7年，還是要努力的維繫正常的運作。

苗博雅表示，大家的命運絕對是跟自己的家園共存亡，所做的一切，其實就是希望能夠透過準備，強化自身的力量，讓台灣能夠成為一個真正安全的地方。

苗博雅指出，自己被指鼓吹戰爭美化？但從小被灌輸的抗戰的精神、毋忘在莒、居安思危、勿恃敵之不來，恃吾有以待之，這一些過去的教育，難道都從此作廢嗎？