台海開戰仍可正常上班課惹爭議 苗博雅舉以色列受攻擊反駁

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭並只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課，引發熱議。記者楊正海／攝影
<a href='/search/tagging/2/苗博雅' rel='苗博雅' data-rel='/2/111677' class='tag'><strong>苗博雅</strong></a>日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以<a href='/search/tagging/2/俄烏戰爭' rel='俄烏戰爭' data-rel='/2/180295' class='tag'><strong>俄烏戰爭</strong></a>為例，多數地區仍正常上班上課，引發熱議；圖為漢光演習，國軍在台北關山河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
北市社民黨議員苗博雅日前直播提及現代戰爭只有部分地區受影響，並以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課，引發熱議。苗博雅今再以以色列為例，建國至今以色列本土受到多次的攻擊，但是日常生活，其實都還是可在受到攻擊時繼續如常運作。

苗博雅日前在直播「台灣百科全書」中討論小橘書議題時，提及很多人對戰爭印象是來自戰爭片電影、電視等，但其實現代戰爭就算開打，除了軍人要戰場外，大多數人仍維持正常生活，並舉例俄烏戰爭開打近3年，烏克蘭未被占領地區，大多數人仍是正常上班上學

苗博雅今受訪也表示，如果以國土面積，以色列的面積是台灣的六成，本土受到多次的攻擊，但是以色列的日常生活，受到攻擊的時候，繼續的如常運作，這就是全社會防衛韌性的體現，台灣可以去努力達成的目標「就是我們不能夠控制習近平在想什麼，但是我們可以控制自己要不要作好準備。」

苗博雅表示，過去76年來，台灣就是不斷地強化自身的力量，大陸實際上沒有辦法執行度海奪島的戰術，台灣現在所要延續的，其實就是過去這76年來的努力。

苗博雅也說，以台灣過去的歷史，曾經有好幾次受到攻擊，像是823砲戰時，中共攻擊外島，但是台灣本島還努力維持社會如常的運作；在二次大戰期間，其實盟軍對台灣本島，也執行了好幾波的大空襲大轟炸，在那7年的期間，也沒有全島就停止運作7年，還是要努力的維繫正常的運作。

苗博雅表示，大家的命運絕對是跟自己的家園共存亡，所做的一切，其實就是希望能夠透過準備，強化自身的力量，讓台灣能夠成為一個真正安全的地方。

苗博雅指出，自己被指鼓吹戰爭美化？但從小被灌輸的抗戰的精神、毋忘在莒、居安思危、勿恃敵之不來，恃吾有以待之，這一些過去的教育，難道都從此作廢嗎？

苗博雅 台海 俄烏戰爭

