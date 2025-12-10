快訊

台海若開戰「馬照跑、舞照跳」？苗博雅今反擊了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
社民黨台北市議員苗博雅近日指稱若爆發戰爭「該上班上學開店的都照常運行」引發熱議，下午出面說明。記者楊正海／攝影
社民黨台北市議員苗博雅近日指稱若爆發戰爭「該上班上學開店的都照常運行」引發熱議，下午出面說明。記者楊正海／攝影

社民黨台北市議員苗博雅近日指稱若爆發戰爭「該上班上學開店的都照常運行」，強調台灣在戰爭狀態，也能像烏克蘭維持正常生活，媒體報導解讀成「台若開戰，馬照跑、舞照跳」。對此，苗博雅今駁斥並表示從來沒有講過這句話，卻「塞到我嘴巴裡。」

苗博雅表示，他們發明了根本不存在的話「然後就說是我講的」又拿他們講的話來批評，這個其實就是很典型的認知戰，就是要把提出全社會防衛韌性概念的人，全部都打黑，讓大家不敢再去提這概念，這其實就是大陸最希望發生的結果，以及大外宣的基本架構。

苗博雅說，所謂大陸的武統，並不是說解放軍真正要渡台，要來占領而已，最希望發生的武統其實是「以武逼統」用武力的威嚇來讓台灣人自願投降，這是大陸外宣的目標，在很短的時間之內就大獲全勝，這大陸要台灣人相信的。

苗博雅表示，其實海內外所有的智庫，以及甚至大陸自己的兵推，實際上都不會是大陸所描述的所謂的閃電戰，幾天就結束的狀況，所以維持全社會防衛韌性，其實是台灣生存的關鍵，如何在中共的封鎖之下，還能夠維繫社會如常運作。

苗博雅說，全社會防衛韌性，其實就是台灣能夠在封鎖之下長期生存的關鍵，如果今天提這些，就要被抹黑？竟被打淡化戰爭、美化戰爭，希望戰爭發生，這就像是提醒建築要做好防火工作，就等於希望火災會發生嗎？提醒要做好交通安全的措施，就等於希望車禍會發生？這完全是扭曲的邏輯。

苗博雅說，無論如何自己沒有外國的護照，家人也沒有，如果台灣投降了，大家的命運都會受到非常大的影響，所以當然是希望家園都能夠安全，準備好各種可能的狀況，就是維繫家園安全非常重要關的重要一步。

苗博雅 社會防衛韌性 戰爭 台海

