1.25兆軍費兩度遭封殺…賴總統盼過關 她揪一點酸：冷凍柯建銘掌握不足

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統（中）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
賴清德總統今日喊話立法院，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送入立院後，兩度被程序委員會封殺，盼能交付委員會審查。國民黨立委王鴻薇表示，賴清德對立法院的掌握顯有出入，不要冷凍民進黨立院黨團總召柯建銘，本周程序委員會已將草案列本周五立法院會處理，賴清德只願來立院國情報告而不願接受諮詢，誠意不足。

賴清德今在頒發亞洲民主人權獎前受訪，表示國防特別預算條例送入立法院後，已經兩度被程序委員會封殺，希望能夠交付委員會審查，讓社會清楚了解並共同支持。或應該要刪減、調整之處，也能夠根據民意來進行審查工作。

王鴻薇說，賴清德對立法院的掌握顯然有些出入，不曉得是不是賴清德跟柯建銘的關係不好。事實上，本周程序委員會是把特別條例草案，列入本周五立法院會處理，並非兩次程序委員會都擋下。賴清德得到的訊息有出入，不要冷凍柯建銘。

王鴻薇指出，關於1.25兆國防特別預算，希望總統能夠來立法院進行國情報告且接受諮詢，看起來賴清德也只願意來立院報告，做政策宣示而不願接受諮詢，誠意不足。

王鴻薇表示，目前得到的資料有限，1.25兆這麼龐大的金額，到底要買些什麼，目前只有大項目而已，不要說在野黨立委，賴清德這樣不也陷民進黨立委於不義，淪為橡皮圖章而已。賴政府應該準備好，1.25兆特別預算究竟要買些什麼，效益是什麼，且還有海鯤號不能夠交艦，F-16V也同理，錢出去這麼多，也看不到影子，對此應該要有詳細準備，爭取立法院對預算的支持。

賴清德 立法院 王鴻薇 柯建銘 軍費

