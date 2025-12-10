苗博雅稱戰時她第一批被殺 楊植斗酸「不用當兵、別打嘴砲」

社民黨北市議員苗博雅日前稱戰時仍可能維持正常上班上學，國民黨北市議員楊植斗酸苗不用當兵，別在那打嘴炮；同黨議員曾獻瑩點出台灣是海島，老百姓幾乎沒地方可逃且能源存量不夠，要正常上班上課幾乎是不可能。

苗博雅昨在Threads發聲指出，「我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若臺灣被中共占領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」

楊植斗今在臉書發文，他說，戰爭會死的只有兩種人，一種是為國勇敢犧牲的戰士，另一種是無辜捲入戰火的平民。而引發戰爭的政客呢？死了哪一個？

楊植斗表示，如苗博雅所說，這些政客可說是馬照跑丶舞照跳，高官可以貪汙1億元美金的能源相關計畫，吃香喝辣。「苗博雅不用當兵，死的不會是妳，別在那打嘴炮啦。」

正和台北市議會在花東勞軍的曾獻瑩說，台灣是一個人口密集的海島，戰爭發生時，老百姓幾乎沒有地方可以逃，加上台灣的能源存量也不夠多，所以要正常上班上課幾乎是不可能的事。

曾獻瑩強調，「戰時仍可維持日常」的議論容易造成全民鬆懈心防，對國家安全有相當程度的危害。當前最重要的是提升全體社會的危機意識，並要求政府公開盤點戰時風險與民生韌性，包括能源存量、醫療量能、避難空間、通訊備援與物資供應鏈等項目。民眾需要的是透明且務實的風險評估，而非容易讓社會誤以為「衝突中仍能如常生活」的想像。