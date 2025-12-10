馬防部官兵涉詐查無中共滲透 國防部推最高120萬急難貸款

馬防部爆發多名官兵租借人頭帳戶給不法集團的案件，陸軍司令部督察長蔡則明少將表示，陸軍主動配合並正在實施全軍清查中，並未發現新案件。國防部強調，將加強官兵財務管理及法紀觀念的教育宣導。同時，軍方將推出「國軍官兵急難貸款」最高可貸120萬元，最快明年元旦起開辦。

蔡則明指出，目前全案正由連江地檢署與憲兵隊進行偵辦中，目前已知涉犯洗錢防制法及逃漏稅等案，涉案官兵也將依規定檢討議處，目前清查尚無新增案例。同時，陸軍正在實施全軍清查中，並未發現新案件。也暫未發現中共滲透或涉犯其他犯罪行為。

國防部發言人孫立方強調，相關不法犯罪行為傷害的不僅是軍方，同時對社會大眾也是嚴重的威脅。在國軍陸續提升志願役待遇後，有關官兵財務管理的觀念教育，或是防詐、法紀觀念的宣導與建立，都將是後續的工作重點項目。

國防部也宣布，為紓解官兵臨急財務需求，提供合法小額借貸管道，軍方將比照公教開辦「國軍官兵急難貸款」。辛宜聰說明，貸款項目包含傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護、小額紓困等項，除小額紓困20萬元外，各項上限均為60萬元，如果因為多重急難原因申請貸款，每人最高可以貸到120萬元。利息方面，按郵局2年期定存機動利率1.72%減0.025%機動調整，目前為1.695%。

辛宜聰說明，當急難原因發生後，申請人可備妥相關申請文件，從國軍薪富管理系統申請，然後郵寄給儲蓄會，或逕洽各地區財務單位送件，縮減行政流程以最快方式放貸。

辛宜聰提到，國軍官兵急難貸款也設立保證人機制，保證人資格為同階級以上的現役官兵或公教人員，或具本國籍的非軍公教人員（須檢附財力證明）；同時符合申貸額度10萬元以下、信評分數401以上及賸餘役期一年以上條件者，得免具保證人。

貸款的繳款方式，將從每個月的薪餉中就源扣繳，貸款人退伍離營前須完成餘款繳清，若退伍前還是沒有繳回全數款項，將由承貸銀行辦理催繳。現役軍官、士官、士兵本人、配偶及直系血親發生特定急難事件時，由官兵本人進行申請程序，包含義務役在內，只要剩餘役期在6個月以上均可申請。

國防部表示，貸款資金來源為國軍生產及服務作業基金提撥，預計施行日期為明年1月，目前正在進行委辦銀行招標程序，將依進度另訂正式施行日期。