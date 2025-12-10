海鯤測試落後2個月！海軍認了：對台船按日計罰「每天19萬」

國造潛艦海鯤艦執行完5次海上測試後，正在台船船塢進行潛航測試前的整備調校。海軍司令部參謀長邱俊榮中將承認，海鯤艦的測試進度落後2個月以上，在確認達到潛航安全條件並經評估後，才會進行潛航測試。他指出，海軍已經開始對台船按日計罰，對於計罰的計算方式，未來後續艦會再做全盤檢討。

海鯤艦執行5次海上浮航測試後，已經於5日進入台船船塢，實施載台裝備、水密邊界及水線下戰系檢查。邱俊榮表示，海鯤艦入塢重點在潛航前的所有裝備的整備，海軍將會協助並督導台船進行相關裝備的調校，經確認達到潛航安全條件、並且經過安全評估之後，才會安排後續的潛航測試。

另一方面，海鯤艦11月底交艦確定跳票，海軍開始對台船按日計罰每天19萬元，邱俊榮說，海軍累計對台船計罰的天數，在達到交艦履約條件時再計算所有逾期天數，從海軍尚未支付的應付款項中持續扣除，這些都依照合約規定來進行。

媒體質疑，每天計罰19萬元，要罰57年才罰得完。邱俊榮說，計罰的計算方式，完全是因為當初在建造第一艘潛艦時，考量到台船的建造能力以及對國內造艦產業的扶持，所以當初依照雙方合意的合約，訂定了這樣的條件。

他指出，這樣的條件在建造後續7艘潛艦時，海軍會依照第一艘艦的建造情形，針對履約的條件做全盤檢查，並做一個比較合宜的處置。

邱俊榮承認海鯤艦的測試進度的確有兩個月以上的落後，目前正在積極準備後續的潛航及測試，相信不會拖那麼久，海軍一定會做好履約督導。