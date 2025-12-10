F-16飛官大G昏迷 空軍喊裝防撞地系統七年半 還要等二年

空軍一架F-16戰機昨日進行飛行訓練時因飛行員發生大G昏迷而險些失事。空軍司令部督察長江義誠少將表示，當事飛行員已經暫停飛行，將安排各項檢查及複訊、鑑定。另一方面，空軍計畫為現有F-16機隊加裝自動防撞地系統，必須更換飛控電腦及軟體，預計2028年才能完成。

江義誠表示，飛行員黃姓上尉是第一次發生大G昏迷狀況，經過調查，他今年體檢正常，去年也完成離心機訓練，氧氣面罩等裝備也都正常。目前該員已暫停飛行訓練，空軍將安排航空生理等檢查以及離心機高G耐力訓練，經鑑定合於標準也沒有安全顧慮後才會恢復飛行訓練，預計下個月之前可完成一系列檢查與複訓。

江義誠指出，空中大G昏迷的成因很多，包括抗G動作、飛行員當天身體狀況、抗G裝備以及飛機當下的操作情形等因素，都會影響人員的耐受度。

另一方面，空軍在2018年6月一架F-16於基隆撞山失事後宣布要為F-16機隊加裝「自動防撞地系統」（Auto-GCAS），江義誠說，空軍在2020年將防撞地系統納入升級計畫中的執行工項，在2024年開始執行整個現有F-16AM/BM機隊的安裝。

他指出，全案要針對F-16AM/BM的飛控軟體及飛控電腦進行整合與提升。由於F-16AM/BM的軟體與電腦與美軍模式不同，將更換為混合式飛控電腦，從原有的類比式提升為數位式。美軍在去年都已經針對我方這些系統的整合做完驗證，情況都是正常。

面對媒體追問，江義誠表示，F-16AM/BM加裝防撞地系統預計在2028年隨鳳展專案全案完成結案。至於向美採購的F-16C/D Block70新機，在出廠時就會加裝防撞地系統。