2年涉案60人？馬防部成「詐團分部」 立委揭3大疑點要國防部說明

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬祖防衛指揮部傳有詐團滲透，官士兵提供人頭戶，檢警介入調查；示意圖，非涉案當事人。(本報資料照片)
馬祖防衛指揮部爆發官兵集體涉入詐騙洗錢案，超過60名官士兵疑為詐騙集團出借帳戶，供金流洗轉。立委馬文君痛批案情非同小可，質疑涉案時間長達2年卻無人察覺，軍中法治教育、內控機制與基層狀況恐早已亮紅燈。

馬祖防衛指揮部近日傳出大批官兵涉入詐騙洗錢案，引發外界高度關注。初步了解，官兵疑以每月數千元報酬，替詐騙集團提供個人帳戶協助洗錢，涉案人數超過60人，案情橫跨約2年。國防部重申，所有涉案者將「嚴懲不貸、一律汰除」，強調軍中不容違紀行為。

馬文君直言，此案疑點重重，不僅暴露基層官兵的法治意識薄弱，軍中的教育與監督也恐形同虛設。她質疑，官兵怎會不知借出帳戶是充當詐騙人頭，更要承擔刑責？若平時的法紀宣導依然無法讓官兵理解最基本的法律風險，軍中的法治教育是否只流於形式？

馬文君指出，涉案官兵僅為每月數千元報酬就鋌而走險，是否反映部隊內存在經濟壓力或借貸糾紛，也需要徹底釐清。她並質疑，案子涉及人數眾多、時間長達2年卻沒有被上級發現，顯示陸軍內控機制恐已嚴重失靈，甚至讓外界質疑馬防部是否已成為「詐騙集團分部」。

她呼籲，國防部與檢調應徹底查明真相，毋枉毋縱，並對所有涉案官兵嚴格汰除；相關督導單位也不能迴避責任。她強調，除了處理此案，更應藉此機會全面檢視部隊內各類違紀或犯罪徵兆，唯有徹底整頓軍紀，才能重新贏回社會信任。

