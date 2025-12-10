1.25兆元國防特別條例受阻 賴總統籲在野理性務實面對

賴清德總統日前提出國防特別算1.25兆元的特別條例，在立法院程序委員會遭在野黨阻攔，遲遲無法送出審查。賴總統10日受訪時呼籲，希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉。

媒體提問，中國大陸近來在區域周邊升高威脅，但在野黨昨天再度杯葛軍事採購的特別條例，之前又傳出這可能是在野黨爭取「鄭習會」的條件？

賴總統表示，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅，應該要團結一致對外。大家應該都有感受得到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

賴總統說，在這種狀況之下，一來要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，必須要提高國防力量，增加國防預算。希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉。

他指出，本周二的立院程序委員會已經是第二次封殺，希望進入委員會審查，讓社會也能夠了解立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整的地方。

賴總統也說，政府會根據民意進行審查，但是絕對不能迴避我國在區域和平穩定的重要責任。如果我方沒有善盡責任，在面對中國威脅時，會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚的知道。