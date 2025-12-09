快訊

地牛翻身！ 20:01東部海域規模4.7地震 台東最大震度3級

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

國防授權法案不邀台灣參與環太軍演 學者：恐為邀共軍重返環太鋪路

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國新版「國防授權法案」刪除了「邀請台灣參與環太軍演」的內容，引發國內各方關注。圖為美國尼米茲號航艦參加2012年環太軍演。路透資料照
美國新版「國防授權法案」刪除了「邀請台灣參與環太軍演」的內容，引發國內各方關注。圖為美國尼米茲號航艦參加2012年環太軍演。路透資料照

美國新版「國防授權法案」出爐，不過最終版本刪除了「邀請台灣參與環太軍演」的內容，引發國內各方關注。淡江戰略所兼任助理教授揭仲分析，第一種可能是川普政府正與北京針對經貿談判與明年四月的訪中行進行磋商；更令人擔憂的是川普政府是否在考慮恢復邀請中共參加環太軍演，做為明年訪中的見面禮。

揭仲分析，新版「國防授權法案」中，將撥給最高10億美元於推動「台灣安全合作倡議」，相較2025年度的3億美元提升三倍以上，雖然最後究竟能執行多少，還是取決於行政部門，但仍顯示美國國會對台灣的高度支持。不過，刪除「邀請台灣參與環太軍演」甚至「邀請台灣擔任觀察員」等文字，可解讀為美國行政部門可以保留「台灣安全合作倡議」等內容，卻要將環太軍演部分移除，就可能是值得我方注意的訊息。

他指出，第一個可能原因是，不邀中共參加、卻邀台灣參加，使環太軍演看起來像是針對中共，在華府正與北京磋商經貿談判與明年川普總統的國是訪問之際，川普政府核心人士不願在此時讓北京有這種聯想，也可能是想藉此向北京釋放善意。

揭仲進一步指出，令人較擔心的第二種可能，就是川普政府的國安高層正在考慮是否恢復邀請北京參加環太軍演，當作推動明年四月國是訪問順利成行的見面禮；若真有這種可能性，那麼在「國防授權法案」中就不適合保留「邀請台灣參與環太軍演」的內容，特別是軍演的相關邀請可能在明年一月就會開始。

他分析，若沒有這層考慮，就很難解釋美國行政部門為何可留下「台灣安全合作倡議」、「台灣安全援助路線圖」與評估成立「區域應變儲備庫」等內容，卻單獨要運作國會領袖刪除環太軍演的相關內容？

中共在2014年與2016年曾應美國的邀請，派艦隊參加環太軍演；在2018年1月時又再度接到美國的邀請，但在5月23日被美國以「在南海爭議上的軍事擴張造成區域局勢不穩」為由而撤銷，之後就再也沒有收到參加這項演習的邀請。

環太軍演 國防授權法案 美國 北京 中共 川普 揭仲

延伸閱讀

川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位

Netflix併華納 川普才質疑「有問題」 女婿即挺派拉蒙

阻各州自管 川普將簽AI行政令 反對派：總統無權干預

上訴法院裁任命案違法 川普前律師哈巴辭新州檢察官

相關新聞

F-16飛行員大G昏迷急墜14000呎 僚機多次呼叫驚險救回

空軍證實，1架F-16戰機，昨天由台東空軍基地起飛執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急...

展開全軍清查！馬防部爆官兵集體涉詐團案 陸軍官員回應

馬防部爆發官兵出租帳戶供犯罪集團作為洗錢、逃漏稅等使用，由於已知涉案官兵超過60人，引發各界對軍紀與國安層面的關注。陸軍...

國防授權法案不邀台灣參與環太軍演 學者：恐為邀共軍重返環太鋪路

美國新版「國防授權法案」出爐，不過最終版本刪除了「邀請台灣參與環太軍演」的內容，引發國內各方關注。淡江戰略所兼任助理教授...

官兵為千元利誘同袍入詐騙 馬文君批國防部只重汰除忽視軍紀與士氣

馬祖防衛指揮部官士兵涉嫌與詐騙集團勾結，提供個人銀行帳戶供不法金流。立委馬文君指出，國防部只強調依法汰除，但這次涉案人數...

詐團滲透馬防部…趙少康：民進黨忽視基層待遇 會不會機密都賣掉

馬防部傳出多達67名官兵涉嫌把個人帳戶賣給詐騙集團當洗錢工具，中廣前董事長趙少康批評，一個詐騙集團只用三、五千元就能買通...

苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍…

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」將全民普發，引起討論。北市議員苗博雅日前直播提及現代戰爭並只有部分地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。