國防授權法案不邀台灣參與環太軍演 學者：恐為邀共軍重返環太鋪路

美國新版「國防授權法案」出爐，不過最終版本刪除了「邀請台灣參與環太軍演」的內容，引發國內各方關注。淡江戰略所兼任助理教授揭仲分析，第一種可能是川普政府正與北京針對經貿談判與明年四月的訪中行進行磋商；更令人擔憂的是川普政府是否在考慮恢復邀請中共參加環太軍演，做為明年訪中的見面禮。

揭仲分析，新版「國防授權法案」中，將撥給最高10億美元於推動「台灣安全合作倡議」，相較2025年度的3億美元提升三倍以上，雖然最後究竟能執行多少，還是取決於行政部門，但仍顯示美國國會對台灣的高度支持。不過，刪除「邀請台灣參與環太軍演」甚至「邀請台灣擔任觀察員」等文字，可解讀為美國行政部門可以保留「台灣安全合作倡議」等內容，卻要將環太軍演部分移除，就可能是值得我方注意的訊息。

他指出，第一個可能原因是，不邀中共參加、卻邀台灣參加，使環太軍演看起來像是針對中共，在華府正與北京磋商經貿談判與明年川普總統的國是訪問之際，川普政府核心人士不願在此時讓北京有這種聯想，也可能是想藉此向北京釋放善意。

揭仲進一步指出，令人較擔心的第二種可能，就是川普政府的國安高層正在考慮是否恢復邀請北京參加環太軍演，當作推動明年四月國是訪問順利成行的見面禮；若真有這種可能性，那麼在「國防授權法案」中就不適合保留「邀請台灣參與環太軍演」的內容，特別是軍演的相關邀請可能在明年一月就會開始。

他分析，若沒有這層考慮，就很難解釋美國行政部門為何可留下「台灣安全合作倡議」、「台灣安全援助路線圖」與評估成立「區域應變儲備庫」等內容，卻單獨要運作國會領袖刪除環太軍演的相關內容？

中共在2014年與2016年曾應美國的邀請，派艦隊參加環太軍演；在2018年1月時又再度接到美國的邀請，但在5月23日被美國以「在南海爭議上的軍事擴張造成區域局勢不穩」為由而撤銷，之後就再也沒有收到參加這項演習的邀請。