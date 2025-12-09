官兵為千元利誘同袍入詐騙 馬文君批國防部只重汰除忽視軍紀與士氣

馬祖防衛指揮部官士兵涉嫌與詐騙集團勾結，提供個人銀行帳戶供不法金流。立委馬文君指出，國防部只強調依法汰除，但這次涉案人數眾多，可能影響馬祖戰備演訓，她也要求政府思考，除了軍紀和管控問題，包括軍人待遇、薪俸與加給也要檢討，才不會影響軍心士氣。

據了解，涉案官兵每月收取3000至5000元不等報酬，利誘同袍提供個人帳戶，供詐騙集團不法金流使用。檢方初步調查顯示，涉案人數恐超過60人，規模龐大。國防部表示，已啟動調查程序，確認涉詐官兵一律依法汰除，但因人數多、影響大，是否會波及日常演訓仍需審慎因應。

馬文君指出，這起事件反映基層官士兵因待遇有限，可能鋌而走險、甚至利誘同袍，凸顯薪酬、加給不足對軍中紀律與士氣的潛在影響。她批評，政府雖提出1兆2500億國防特別預算，但對基層官士兵加薪、加給仍斤斤計較，「當基層官士兵會為了幾千元與詐騙集團合作，而政府不願改善待遇，這對軍中紀律、軍心士氣都會造成影響」。

馬文君呼籲，總統賴清德、行政院長卓榮泰及國防部長顧立雄，應正視制度性問題，全面檢討軍人待遇與加給，並加強管理與監督，避免類似事件再次發生，確保國軍戰備不受干擾。