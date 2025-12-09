F-16飛行員大G昏迷急墜14000呎 僚機多次呼叫驚險救回
空軍證實，1架F-16戰機，昨天由台東空軍基地起飛執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。空軍表示，將持續實施人員重量訓練與風險評估，以維護飛行安全。
空軍1架編號6669的F-16戰機，昨天從台東空軍基地起飛，進行基本空防訓練時，因為帶大G力動作，飛行員瞬間發生空中大G昏迷的狀況，導致戰機失控，從2萬呎高空，墜落到6000呎，經僚機多次呼叫，飛行員才甦醒改平飛機平安降落。據了解，這名飛官已有2次大G昏迷紀錄，未來可能遭停飛。
空軍司令部表示，台東基地F-16戰機日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。
空軍司令部指出，戰機操作需要保持最佳體能及專注力，並落實抗G動作，空軍將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。
