快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

F-16飛行員大G昏迷急墜14000呎 僚機多次呼叫驚險救回

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍1架F-16戰機，昨天由台東空軍基地起飛執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。空軍表示，將持續實施人員重量訓練與風險評估，以維護飛行安全。圖為同型機，國防部提供
空軍1架F-16戰機，昨天由台東空軍基地起飛執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。空軍表示，將持續實施人員重量訓練與風險評估，以維護飛行安全。圖為同型機，國防部提供

空軍證實，1架F-16戰機，昨天由台東空軍基地起飛執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。空軍表示，將持續實施人員重量訓練與風險評估，以維護飛行安全

空軍1架編號6669的F-16戰機，昨天從台東空軍基地起飛，進行基本空防訓練時，因為帶大G力動作，飛行員瞬間發生空中大G昏迷的狀況，導致戰機失控，從2萬呎高空，墜落到6000呎，經僚機多次呼叫，飛行員才甦醒改平飛機平安降落。據了解，這名飛官已有2次大G昏迷紀錄，未來可能遭停飛。

空軍司令部表示，台東基地F-16戰機日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。

空軍司令部指出，戰機操作需要保持最佳體能及專注力，並落實抗G動作，空軍將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。

空軍 戰機 台東 F-16 飛行安全

延伸閱讀

邊境戰火再起 泰空襲柬逾40萬人撤離 川普和平協議瀕破裂

再交火！泰反擊柬埔寨出動F-16戰機 邊境居民急撤、泰641所學校關閉

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

中國兩度雷達照射日本戰機：試探底線的戰略挑釁？

相關新聞

F-16飛行員大G昏迷急墜14000呎 僚機多次呼叫驚險救回

空軍證實，1架F-16戰機，昨天由台東空軍基地起飛執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急...

詐團滲透馬防部…趙少康：民進黨忽視基層待遇 會不會機密都賣掉

馬防部傳出多達67名官兵涉嫌把個人帳戶賣給詐騙集團當洗錢工具，中廣前董事長趙少康批評，一個詐騙集團只用三、五千元就能買通...

苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍…

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」將全民普發，引起討論。北市議員苗博雅日前直播提及現代戰爭並只有部分地區...

蔣經國急抓共諜表功 逃兵遭刑求逼供、政工虛構自白書

1950年初國民黨保密局長毛人鳳破獲蔡孝乾台灣省工作委員會案，瓦解中共在台地下組織，當時擔任國防部總政治部主任的蔣經國也急著抓共諜表功，1950年11月蔣經國扣押年僅19歲士兵沈潛，宣稱破獲國防部警衛團共諜案，一時株連許多軍人，但是保密局仔細調查後，發現沈潛供詞與實際情況不吻合，其他株連嫌犯多受嚴刑逼供，屈打成招，其實不是共諜，頂多只是部隊逃兵。

新聞眼／國軍捲入詐團 部隊管理全失靈 匪夷所思

國軍驚傳官兵集體捲入詐騙，單就人數而言，幾十人之於馬防部，雖然談不上「團滅」，但本案暴露軍中管理的問題之嚴重、程度之荒唐...

詐團滲透 馬防部67官兵涉賣帳號洗錢

馬祖防衛指揮部爆發現役官兵出租帳戶供犯罪集團使用的重大案件。檢警查獲曾姓上士以每月數千元的代價，向六十多名同袍收取蝦皮賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。