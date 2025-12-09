詐團滲透馬防部…趙少康：民進黨忽視基層待遇 會不會機密都賣掉

馬防部傳出多達67名官兵涉嫌把個人帳戶賣給詐騙集團當洗錢工具，中廣前董事長趙少康批評，一個詐騙集團只用三、五千元就能買通官兵，那如果遇到更高的利誘，會不會連軍事機密都有可能被賣掉？這真的是不敢想像。

趙少康指出，比案件本身更嚴重的，是國軍長期被忽視的制度問題。薪資調幅不足、升遷制度僵化、生活環境沒改善，國軍留不住人才，士氣怎麼可能高？民進黨這幾年喊得最大聲的是「提升戰力」、「提高國防預算」，但基層官兵的待遇到底改善了多少？

趙少康說，這會期在在野黨努力下，立法院三讀通過國軍加薪法案，但行政院卻在明年度總預算中完全沒有編列經費，這種行為不正是一種詐騙嗎？更諷刺的是，賴清德一邊喊要提升「國家防衛韌性」，準備砸 1.25 兆買武器，另一邊卻不肯改善真正站在第一線的官兵薪資與制度，武器買再多，沒有人願意留下來操作，又有什麼意義？

趙少康批評，現在民進黨政府的態度更是令人憤怒。只要不符合自己立場的法案，就像財劃法修正，行政院甚至想選擇不副署、不執行，把立法院三讀通過的法案當作不存在，從來沒看過一個政府如此傲慢。

趙少康說，面對民進黨這樣逃避、不願承擔責任的政府，到頭來受苦的永遠是一般老百姓，不但國軍士氣會持續低迷，整個國家的治理也只會越來越糟。