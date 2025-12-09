快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市議員苗博雅日前直播提及現代戰爭並只有部分地區受影響，若金門、馬祖被攻擊，台灣本島仍可維持正常運作。圖／取自苗博雅YouTube直播
北市議員苗博雅日前直播提及現代戰爭並只有部分地區受影響，若金門、馬祖被攻擊，台灣本島仍可維持正常運作。圖／取自苗博雅YouTube直播

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」將全民普發，引起討論。北市議員苗博雅日前直播提及現代戰爭並只有部分地區受影響，他以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課，該言論引發爭議。有網友批評，台灣與烏克蘭土地面積相差數倍，不應對比，戰爭也不是兒戲。

苗博雅日前在其直播「台灣百科全書」中討論小橘書議題時，提及很多人對戰爭印象是來自戰爭片電影、電視等，但其實現代戰爭就算開打，除了軍人要戰場外，大多數人仍維持正常生活，她舉例，俄烏戰爭開打近3年，烏克蘭未被佔領地區，大多數人仍是正常上班上學。

苗博雅說，假設台灣被中國大陸入侵，假設金門、馬祖被攻擊，國軍當然要迎戰，但台灣本島生活機能仍會正常運作，民間社會活動不會停止，不會每天都躲在防空洞，大眾想像會跟實際上有些落差，這些都是今年9月他在波蘭華沙安全論壇，與烏克蘭官員交流分享得知的。

不過該言論卻在社群上引發討論，不少人不認同苗的說法，直言「烏克蘭約是台灣的16倍大且國土大多是平原或低地」、「把戰爭當成兒戲」、「一本正經說瞎話」、「戰爭的殘酷無情還是一樣，你跟我說沒什麼？」、「舉世罕見的人才」。

詐團滲透馬防部…趙少康：民進黨忽視基層待遇 會不會機密都賣掉

馬防部傳出多達67名官兵涉嫌把個人帳戶賣給詐騙集團當洗錢工具，中廣前董事長趙少康批評，一個詐騙集團只用三、五千元就能買通...

苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍…

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」將全民普發，引起討論。北市議員苗博雅日前直播提及現代戰爭並只有部分地區...

蔣經國急抓共諜表功 逃兵遭刑求逼供、政工虛構自白書

1950年初國民黨保密局長毛人鳳破獲蔡孝乾台灣省工作委員會案，瓦解中共在台地下組織，當時擔任國防部總政治部主任的蔣經國也急著抓共諜表功，1950年11月蔣經國扣押年僅19歲士兵沈潛，宣稱破獲國防部警衛團共諜案，一時株連許多軍人，但是保密局仔細調查後，發現沈潛供詞與實際情況不吻合，其他株連嫌犯多受嚴刑逼供，屈打成招，其實不是共諜，頂多只是部隊逃兵。

新聞眼／國軍捲入詐團 部隊管理全失靈 匪夷所思

國軍驚傳官兵集體捲入詐騙，單就人數而言，幾十人之於馬防部，雖然談不上「團滅」，但本案暴露軍中管理的問題之嚴重、程度之荒唐...

詐團滲透 馬防部67官兵涉賣帳號洗錢

馬祖防衛指揮部爆發現役官兵出租帳戶供犯罪集團使用的重大案件。檢警查獲曾姓上士以每月數千元的代價，向六十多名同袍收取蝦皮賣...

鄭麗文：各國認兩岸絕不能有戰爭

國民黨主席鄭麗文昨接受歷史哥網路直播專訪，談及近期與各國駐外代表會面，她說，外界都說各國代表與她與談的話題在軍購，「你們...

