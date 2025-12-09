苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍…

國防部花費6450萬元印製新版「台灣全民安全指引」將全民普發，引起討論。北市議員苗博雅日前直播提及現代戰爭並只有部分地區受影響，他以俄烏戰爭為例，多數地區仍正常上班上課，該言論引發爭議。有網友批評，台灣與烏克蘭土地面積相差數倍，不應對比，戰爭也不是兒戲。

苗博雅日前在其直播「台灣百科全書」中討論小橘書議題時，提及很多人對戰爭印象是來自戰爭片電影、電視等，但其實現代戰爭就算開打，除了軍人要戰場外，大多數人仍維持正常生活，她舉例，俄烏戰爭開打近3年，烏克蘭未被佔領地區，大多數人仍是正常上班上學。

苗博雅說，假設台灣被中國大陸入侵，假設金門、馬祖被攻擊，國軍當然要迎戰，但台灣本島生活機能仍會正常運作，民間社會活動不會停止，不會每天都躲在防空洞，大眾想像會跟實際上有些落差，這些都是今年9月他在波蘭華沙安全論壇，與烏克蘭官員交流分享得知的。

不過該言論卻在社群上引發討論，不少人不認同苗的說法，直言「烏克蘭約是台灣的16倍大且國土大多是平原或低地」、「把戰爭當成兒戲」、「一本正經說瞎話」、「戰爭的殘酷無情還是一樣，你跟我說沒什麼？」、「舉世罕見的人才」。