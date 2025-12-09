新聞眼／國軍捲入詐團 部隊管理全失靈 匪夷所思

國軍驚傳官兵集體捲入詐騙，單就人數而言，幾十人之於馬防部，雖然談不上「團滅」，但本案暴露軍中管理的問題之嚴重、程度之荒唐，確實已到匪夷所思的地步。

依檢方曝光的偵辦進度，事件頭號「重災區」是馬防部所屬混砲（混合砲兵）連。主謀者儼然在單位中「作莊」，一一收買同袍提供帳戶，其「下線」甚至包括上級軍官。

這段期間內單位的連長與輔導長，很可能不只一任，卻都不曾報告異常，若非檢警發現蹊蹺，恐怕軍方至今仍被蒙在鼓裡。部隊的指揮鏈，乃至政戰體系負責的監察、保防、輔導，居然全數失靈，真的是駭人聽聞；試想，該團夥若是進行販毒等更重大犯罪，抑或集體遭共諜收買變節，卻可隱匿如此之久，多麼可怕？

深層來看，因為長期陷於缺員，對招募吸收乃至日常管理，都被迫抱持睜一眼閉一眼心態，撿到籃內就是菜，凡事能過且過，濫竽充數比沒人好。

以本案而言，若說幹部對主謀的日常品行毫無所知，絕不合理，但他們若要認真追究，結果可能是人力缺口愈來愈大，不但單位運作變得更辛苦，更要因「留營率未達指標」，慘遭上級檢討大刀。

如今鬧出大醜聞，涉案單位的各級幹部被懲處，不能說冤枉。但是制訂相關政策，把留營率當成ＫＰＩ的軍政高層，是不是也該負責任？

在兩岸局勢嚴峻與少子化，國軍員額卻不可能再降的條件下，挽救人員空洞化危機，唯一立竿見影之道，就是增加軍人待遇，提高工作誘因。相較於一點二五兆元軍購特別預算，執政團隊是否仍要在每人一萬五千元的志願役加給上，堅持與在野黨死磕到底？