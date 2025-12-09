鄭麗文：各國認兩岸絕不能有戰爭

國民黨主席鄭麗文昨接受歷史哥網路直播專訪，談及近期與各國駐外代表會面，她說，外界都說各國代表與她與談的話題在軍購，「你們都錯了」，大家重點都是放在如何讓兩岸和平穩定，兩岸絕對不能有戰爭。

鄭麗文表示，在民進黨長期經營國際媒體之下，國民黨被嚴重扭曲、抹黑，但國民黨仍要勇敢走出去，因為她有百分百的自信，國民黨的立場和主張才是真正對台灣和兩岸好，也符合國際社會的期待與利益。

鄭麗文提到，很多駐台代表一開始對她充滿好奇，甚至有點保留，但他們都表達，希望進一步與國民黨互動與交流。她也感受到，國民黨的戰略地位明顯提升，因為民進黨把路走死、走絕了，民進黨一直標榜、讓台灣社會誤以為國際很支持他們的路線，藉此操作兩岸對立與緊張局勢，這讓國際社會非常無奈。

鄭麗文說，與各國駐台代表會面時，他們都花了很大篇幅闡述清晰的訊息，兩岸一旦開戰，全世界無法承受後果，不要說各國可能被捲入，光是經貿就要付出非常慘痛的代價，絕對不是一個俄烏戰爭可比。

鄭麗文認為，台灣具有許多重要的戰略「價值」，民進黨卻讓台灣走到只剩下「價錢」，所以要掏錢買軍購。外界都說各國駐台代表與她會談的重點在軍購，「你們都錯了」，整體篇幅除了談如何深化經濟、教育、科技與區域交流，重點都放在如何讓兩岸和平穩定。

鄭麗文說，各國駐台代表表達，他們不反中，他們所代表的國家或區域都是維持「一個中國政策」，不支持台獨與片面透過武力改變現狀，希望兩岸對話交流和平，這與美國的立場也一致。

鄭麗文說，兩岸一旦發生戰爭，很可能是第三次世界大戰，全球經濟面臨毀滅性打擊，所以她才會對賴總統喊話：「不要玩火，不要點火」。