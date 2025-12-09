聽新聞
美台合作倡議 學者：不用太過寄望美國援助
針對美國國防授權法案和剛剛公布的國安戰略文件，學者指出，台美共同生產軍武未來如何發展及分配，以及在法案中的友台條款如何落實，才是該關注的焦點；從目前跡象而言，明年四月的川習會影響了美國行政部門的台海政策。
政治大學外交系教授黃奎博表示，美國持續維持戰略模糊，希望區域盟邦能進一步分攤美國維護區域安全穩定的工作。他說，川普念茲在茲的就是「美國優先」，邀請台灣參與環太平洋軍演這種對美國沒有實質好處的條文，可能在行政部門的影響下被略過不表。
政治大學國關中心兼任研究員嚴震生也說，美國要求包含台灣在內的國家承擔更多軍費及設備成本；台灣不只要對美採購武器，還要提升自身技術，製造無人機供美台使用；但兩岸在無人系統的發展落差大，他憂心若台灣無法達成美國要求，該怎麼辦？
美國會授權國防部可投入最高十億美元給台灣安全合作倡議，嚴震生說，「從來不能相信川普的任何決定」，不必太過寄望於美國援助，更要避免軍購出現弊案。
對於外界關注邀請台灣參與環太平洋軍演的條文存廢，嚴震生說，美國國會過去也強烈建議行政部門要支持台灣參與部分國際組織，話講得這麼強烈，真到中華民國的邦交國提案時，美國連連署都沒有；美國國會建議也好，拿掉也罷，他認為都不痛不癢，重點還是能否落實。
黃奎博指出，明年四月川習會確實影響美行政部門對台海政策，在安全防衛方面，技術性不凸顯共軍威脅或挑戰，對台灣安全承諾相對變得更模糊一點；無論如何，未來最大變數依然是川普的多變決策。
淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正說，川普從不與人唱雙簧，美國會對政策與執行面影響有限，從國安戰略到國防授權法，美國凸顯的是「我可以幫你，但你不能賴我，更不能害我」。
