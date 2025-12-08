美台合作倡議 調高至10億美元

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國眾議院七日公布「國防授權法案」（ＮＤＡＡ）文字，原本參院建議邀請台灣參加環太軍演部分未列在新版內容中。（路透社資料照）

美國聯邦參議院日前通過二○二六年度「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）並送入聯邦眾院，眾院規則委員會七日公布法案文字，針對台灣的部分，法案要求美台在無人機和海巡上加強合作，並授權動用十億美元推進「台灣安全合作倡議」，但原本參院建議邀請台灣參加環太軍演部分未列在新版內容中。

美國聯邦參議院日前通過年度國防授權法案，送入眾院，經共和黨內部協調後，眾院規則委員會七日公布法案文字，總金額九○○六億美元，比美國國防部原本提出的預算多出八○億美元。

眾院軍事委員會七日指出，二○二六年國防授權法案全力支持美國總統川普的推動的金穹飛彈防禦系統、Ｆ─47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，同時也授權新的權力來支持川普要求盟友承擔更多自我防衛的負擔。

此外，參院通過的法案版本「強烈鼓勵」美國國防部邀請台灣參與環太軍演，並要求國防部若決定不邀請台灣海軍，國防部長必須向國會的國防委員會說明原因，不過新版法案中已找不到相關文字。

在台灣的部分，眾院新版法案提到，國防部長必須在二○二六年三月以前與國務院合作，透過美國在台協會（ＡＩＴ）與適合的台灣官方窗口合作，設立無人系統和反制無人系統的能力，包括共同發展和生產相關能力；法案也要求國防部長與國務卿合作，在二○二九年之前每年要向國會委員會報告共同合作項目的進度。

新法案版本也希望增加美台海巡合作整合機會，要求指揮單位諮詢國務卿和國防部長，規畫擴大美台海巡訓練活動，增加台灣海巡在美國海巡訓練課程名額，並分析美台海巡合作帶來的助益。

眾院軍事委員會七日也公布國防授權法案的摘要重點，在強化台灣防禦的部分提到三點，包括十億美元全額資助台灣安全合作倡議、授權資助美軍持續訓練台灣和其他夥伴國家，以反抗中國的侵略和惡意影響，以及要求國防部與台灣建立合作項目，處理無人系統和反制無人系統。

美國去年參考與烏克蘭的合作模式，通過國防授權法案，納入台灣安全合作倡議，最高可動用三億美元推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略，今年預計調高至十億美元。

