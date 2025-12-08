上士出租蝦皮帳號涉洗錢 連江地檢追出60名現役軍人

福建連江地檢署偵辦轄區馬防部上士曾姓男子涉嫌違反洗錢防制法等案件，查出曾男涉嫌向同袍蒐集蝦皮賣家帳號及其綁定的金融帳戶，轉租給不法集團使用以收取對價，相關案情持續擴大追查中。

連江地檢署指出，本案源於民國113年5月啟動「可疑帳戶預警中心」機制，依銀行通報情資發現多筆帳戶出現異常金流，疑涉洗錢及逃漏稅捐行為，隨即立案偵辦，並指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局組成專案小組追查。

經循線蒐證，專案小組於上月6日同步搜索涉案的不法逃漏稅捐及洗錢集團，檢察官拘提曾姓上士到案訊問後，認其犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向連江地方法院聲請羈押禁見並獲准；同日另傳訊6名出租蝦皮賣家帳號的被告到案後，諭令其等交保候傳。

檢方進一步清查發現，尚有約60名現役軍人疑似透過曾男管道，將名下蝦皮賣家帳號出租予不法集團，相關金流流向與實際用途是否涉及詐欺等犯罪，正由檢方持續指揮刑事警察局清查，同時也由馬防部主動展開全面盤點。檢方強調，凡經查明涉案者，將依法嚴辦，絕不寬貸。

連江地檢署表示，為強化軍民防詐與洗錢防制意識，自今年10月起即與轄區軍方合作，辦理全員識詐問卷調查及宣導，內容涵蓋虛擬貨幣、投資與感情詐騙、家庭代工、假檢警、假貸款及網路購物等常見手法，承辦檢察官亦自行製作防詐、防洗錢宣導圖卡，供單位宣導運用。