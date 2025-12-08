快訊

曝早接獲馬防部官士兵涉詐陳情 徐巧芯嘆：為每月區區幾千元鋌而走險

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國軍馬防部爆涉入「賣帳戶」案件。圖／國防部提供
國軍馬防部爆涉入「賣帳戶」案件。圖／國防部提供

國軍馬防部爆發官兵涉入「賣帳戶」案件震驚各界，國民黨立委徐巧芯透露，早在12月2日接獲陳情，立刻協助基層官兵處理，並要求國防部嚴肅以待。她也感嘆，涉案官士兵為了每月區區幾千元收入鋌而走險，恐將全數退伍汰除，很多甚至服役長達17以上，功虧一簣沒了終生俸。

馬祖地區傳國軍遭詐騙集團滲透，連江縣地檢署偵辦多起詐騙案件時發現，部分遭利用的人頭帳戶，帳戶持有人竟為現役馬祖防衛指揮部官兵，進一步追查後，查出有士官兵疑與詐騙集團勾結，利誘同袍提供帳戶，供不法金流使用，案件傳出後震驚各界。

徐巧芯指出，辦公室在12月2日接獲相關陳情，立刻協助基層官兵處理，要求國防部嚴肅以待、儘快妥處。據陸軍司令部最新回報，馬祖防衛指揮部官兵涉及提供帳戶供詐騙集團洗錢一案，經查涉案官士兵目前累積共30餘員。

徐巧芯分析，該事件將分三部分釐清，第一，涉案動機，涉案官士兵都是貪圖每月區區幾千元的額外收入，鋌而走險提供個人帳戶，淪為洗錢工具。第二，嚴重後果，依據法令，軍人視同廣義公務員，依法不得有額外不法收入，所有涉案人員將面臨全數退伍汰除命運，並接受司法判刑。第三，慘痛代價，令人痛心的是，部分涉案官兵已服役長達17至18年，只差一步之遙的終生俸，卻因一念之差而功虧一簣，一輩子的努力都付諸東流，實在令人扼腕嘆息。

徐巧芯感嘆，該案不僅嚴重影響部隊戰力，更重創國軍形象，軍人應效忠國家、保護人民，絕不容許與不法集團掛鉤，做出損害國軍聲譽和社會信任的行為。呼籲所有軍中弟兄姊妹潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途，更別成為犯罪幫兇，國防部與軍方應徹底清查、多加提醒，杜絕類案再次發生。

國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

