民進黨團籲徹查馬祖國軍涉詐案：封閉環境易遭利用　應保護基層官兵

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
馬防部爆發詐騙醜聞，民進黨團書記長陳培瑜（左）、民進黨團副幹事長沈伯洋（右）做出回應。圖／取自民進黨團YouTube
馬防部爆發詐騙醜聞，民進黨團書記長陳培瑜（左）、民進黨團副幹事長沈伯洋（右）做出回應。圖／取自民進黨團YouTube

媒體報導，馬祖防衛指揮部爆士官兵與詐騙集團勾結，出售銀行帳戶遭法辦。民進黨團書記長陳培瑜指出，國軍系統相對封閉，若有心人士藉此讓更多官兵陷入詐騙困境，檢調應積極查察；民進黨團副幹事長沈伯洋說，因經濟困頓遭詐團利用，類似情境屢見不鮮，應思考如何保護國軍不受利誘。

馬祖地區驚傳逾60名士官兵將銀行帳戶提供給詐騙集團使用的不法事件，陸軍馬防部說，本案由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉毋枉毋縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處並依法究辦。

對此，陳培瑜今天在民進黨團輿情記者會上指出，不論詐騙發生在何處，法律必須與受害者及受牽連的人站在一起。她說，國軍系統相對封閉，若有心人士刻意利用，讓更多人陷入詐騙困境、失去財產甚至危及生命，呼籲檢調積極查察，至於是否與馬祖特殊服役系統有關，後續仍需釐清。

沈伯洋說，此類情況多發生國軍因經濟困頓被詐騙集團利用，相關情境屢見不鮮，過往許多滲透案例也是類似情況；他說，如何保護國軍不受利誘相當重要，也要求國防部針對加給制度傾聽基層聲音，國防部也會關注官兵卡債、負債情況，「這種事情有時候都是一時間昏頭，導致有財務缺口，不管是中國利用或者被詐騙集團利用，原因都是類似的」。 

詐騙集團 馬祖 國軍

